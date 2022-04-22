Украинцы едут домой на Пасху: на границах поток на въезд превышает выезд

За последние сутки, 21 апреля, в Украину прибыло более 37 тыс. граждан, в том числе 33 тыс. украинцев. Днем ранее въехало почти 35 тыс. человек, сообщает Госпогранслужба.

Поток на выезд из Украины сократился до более чем 32 тыс. граждан, из них 19 тыс. – пересекли границу с Польшей, остальные последовали в Словакию, Венгрию, Румынию и Молдову.

Кроме того, 21 апреля на границе Украины оформлено 280 грузовиков с гуманитарной помощью.

Всего за последние сутки западные границы пересекли более 69 тыс. граждан и 17 тыс. транспортных средств.

По данным ООН, с начала полномасштабного вторжения РФ из Украины выехало 5,13 млн человек, из них в Польшу – 2,87 млн, Румынию и Молдову – 834,09 тыс., Венгрию – 480,9 тыс., Словакию – 349, 2 тыс.