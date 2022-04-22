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Факты / Украина / Общество

Все оружие, предоставляемое Украине, сразу попадает на передовую — министр инфраструктуры

Ольга Тыщук Директор департамента интернет-проектов Starlight News
Все оружие, предоставляемое Украине, сразу попадает на передовую — министр инфраструктуры

Министр инфраструктуры Александр Кубраков опроверг тезисы некоторых СМИ о том, что Украина якобы может продать дополнительное вооружение, поступающее от западных партнеров. На самом деле все вооружение, получаемое нашей страной, сразу направляется на фронт для борьбы с российскими оккупантами. Об этом министр сообщил после рабочей поездки в Харьковскую область.

— Хочу всех успокоить, все оружие, которое предоставляется Украине, немедленно попадает туда, куда нужно. Эффективность использования оружия союзников уже доказана и удивила уже не одну сотню военных экспертов по всему миру, поэтому никакой зрады не существует, — сказал Кубраков.

Он отметил, что наши военные, медицинские сотрудники, дорожники, железнодорожники, почтальоны и коммунальщики совершают героические поступки каждый день, спокойно, без интриг и политики. В Украине много людей, рискующих своей жизнью ради победы.

Министр инфраструктуры также отметил, что в Харьковской области готовятся провести аварийные ремонтные работы основных дорог по направлению, которое не успели отремонтировать в рамках программы президента Украины Большая стройка.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что дорожники Харьковщины регулярно выполняют аварийный ремонт автодорог в местах попадания вражеской артиллерии.

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