Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов считает, что необходимо избавиться от русификации, иначе через 10 или 30 лет война снова придет в нашу страну.

Об этом Данилов сказал в интервью Суспільному.

Главная ошибка, из-за которой у нас сейчас идет масштабная война, — это то, что начиная с 1991 года считалось, что наш сосед был нам “другом и братом”.

Именно после обретения Украиной независимости вопрос относительно нашего государства всегда стоял на повестке дня в высших кабинетах власти Кремля.

– Россия, начиная с 91 года, начала коррумпировать высшее руководство Украины так называемыми газовыми, нефтяными вопросами, и вопрос коррупции в высших эшелонах власти в нашей стране – это был вопрос номер один. Все находившиеся у нас у власти президенты и премьеры, они через так называемую газовую трубу садились на крючок РФ. И это была одна из фундаментальных вещей, – отметил Алексей Данилов.

Кроме того, в Украине произошла большая русификация бизнеса, нашей политики, нашего информационного пространства. В Кремле за этим следили очень внимательно – на это выделяли сумасшедшие деньги.

– Они покупали наши предприятия и потом их уничтожали. Николаевский завод, производивший корабли, купленный россиянами, на сегодняшний день полностью уничтожен, — рассказал Данилов.

Все это время не прекращалась тотальная русификация нашей страны. По мнению Данилова, сейчас уже точно пришло то время, когда нужно от нее полностью избавиться.

— И если мы сейчас не избавимся от этой русификации во всех сферах нашей жизни, через 10-15-20-30 лет мы будем иметь такую ​​же войну с Россией. Это для нас фундаментальный вопрос, вопрос нашего выживания, выживания нашей страны, — подчеркнул секретарь СНБО.

В сентябре 2021 года сообщалось, то народные депутаты предлагают освободить от налогообложения создание аудиокниг на украинском языке.