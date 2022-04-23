Появилась возможность открытия гуманитарного коридора из Мариуполя на 23 апреля

Завтра 23 апреля, вероятно, состоится эвакуация мирного населения из Мариуполя.

Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

— Обращаюсь к нашим гражданским, которые ждут эвакуации из Мариуполя: есть вероятность, что завтра мы можем открыть гуманитарный коридор из Мариуполя, — написала Верещук.

Верещук также сообщила, что точка сбора остается та же — на кольце возле торгового центра Порт-Сити.

Время сбора — в 10.00.

— Итак, завтра утром следите за официальными сообщениями. Если все хорошо, я дам подтверждение. Пишу вам сейчас, вечером, чтобы, если завтра утром таки удастся пробить коридор, ви были немножко настроены и подготовлены, — написала Верещук.