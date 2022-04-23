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Факты / Украина / Общество

До +21, дожди на востоке и западе: прогноз погоды на Пасху в Украине (карта)

Валентина Летяк редактор ленты
До +21, дожди на востоке и западе: прогноз погоды на Пасху в Украине (карта)

В воскресенье, 24 апреля, православные украинцы впервые за годы независимости будут отмечать Пасху в условиях войны. Традиционных шашлыков в лесу в этом году не будет, но прогулки в парке никто не запрещал. Поэтому прогноз погоды на Светлое Христово Воскресение пригодится.

На Пасху 2022 в Украине будет тепло, местами температура воздуха будет +21. Ночью осадки прогнозируют почти везде, а днем – ​​небольшие дожди только в западных и восточных регионах.

На Севере 24 апреля без осадков, днем ​​от +14 до +18 градусов.

В южных областях также сухо, +17 +20.

Центральные регионы встретят Пасху солнечной погодой, температура – ​​от +15 до +18 градусов.

На Западе дождь, +15 +21. В восточных областях будет дождь, воздух прогреется до +16 +18.

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Источник: Укргидрометцентр

Фото: Pixabay

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