В воскресенье, 24 апреля, православные украинцы впервые за годы независимости будут отмечать Пасху в условиях войны. Традиционных шашлыков в лесу в этом году не будет, но прогулки в парке никто не запрещал. Поэтому прогноз погоды на Светлое Христово Воскресение пригодится.
На Пасху 2022 в Украине будет тепло, местами температура воздуха будет +21. Ночью осадки прогнозируют почти везде, а днем – небольшие дожди только в западных и восточных регионах.
На Севере 24 апреля без осадков, днем от +14 до +18 градусов.
В южных областях также сухо, +17 +20.
Центральные регионы встретят Пасху солнечной погодой, температура – от +15 до +18 градусов.
На Западе дождь, +15 +21. В восточных областях будет дождь, воздух прогреется до +16 +18.
В Киеве на Пасху без осадков, ночью +7 +9, днем – до 18 градусов выше нуля.