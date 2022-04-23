С начала российского вторжения в Украину Укрзализныця ежедневно выполняет эвакуационные рейсы, чтобы помочь гражданам уехать из городов, которые попадают под обстрелы агрессора.
23 апреля поезда по станции Киев будут курсировать по такому расписанию:
- 02: 50 21/22 Трускавец-Харьков-Пас
- 03: 18 2/1 Харьков-Пас-Ивано-Франковск
- 03: 54 164/163 Киев-Пас-Харьков-Пас
- 05: 38 138/137 Харьков-Пас-Хмельницкий
- 08: 00 722 Киев-Пас-Харьков-Пас
- 08: 03 50/49 Трускавец-Киев-Пас
- 08:30 715/716 Киев-Пас — Пшемысль
- 09: 32 111/112 Тернополь-Львов
- 12: 11 749/750 Киев-Пас-Ивано-Франковск
- 12: 17 885 Киев-Пас-Ровно
- 14:07 749/750 Киев-Пас — Вена
- 14:25 769/770 Киев-Пас — Каменец — Подольский
- 15: 02 55/56 Киев-Пас-Рахов
- 15: 17 867 Киев-Пас-Гречаны
- 15: 18 702 Киев-Пас-Чернигов
- 17: 09 13/14 Киев-Пас-Солотвино
- 17:42 790/789 Киев-Пас — Кропивницкий
- 17: 42 792/791 Киев-Пас-Кременчуг
- 18: 30 81/82 Киев-Пас-Ужгород
- 19: 06 44/43 Киев-Пас-Ивано-Франковск
- 19: 13 67/68 Киев-Пас-Варшава
- 19: 46 45/46 Ужгород-Лозовая
- 19: 48 95/96 Киев-Пас-Рахов
- 20: 05 29/30 Киев-Пас-Ужгород
- 20:12 49/57 Киев-Пас — Трускавец
- 20: 21 57/59 Киев-Пас-Ворохта
- 20: 21 60/58 Киев-Пас-Чоп
- 21: 07 38/37 Киев-Пас — Запорожье-1
- 21: 15 105/106 Киев-Пас — — Одесса-Главная
- 21: 22 97/98 Киев-Пас-Ковель
- 21: 28 76/75 Киев-Пас-Кривой Рог
- 22:22 7/8 Коломыя — Черновцы
- 22: 37 91/92 Киев-Пас-Львов
- 22: 38 46/45 Лозовая-Ужгород
- 23:05 174/173 Хмельницкий — Запорожье-1
Рейсы по станции Одесса 23 апреля 2022
- 15: 00 26/25 Одесса-Главная-Рахов
- 17:14 92/91 Одесса-Главная — Лозовая
- 18: 22 35/36 Одесса-Главная-Пшемысль
- 18: 22 38/37 Одесса-Главная-Ужгород
- 21: 31 12/11 Одесса-Главная-Львов
- 22:03 105/106 Одесса-Главная — Киев-Пассажирский
- 22: 25 8/7 Кропивницкий-Харьков-Пас
- 23:28 117/118 Одесса-Главная — Измаил
Рейсы по станции Харьков на 23 апреля 2022
- 08: 30 753 Харьков-Пас-Львов
- 11: 30 209/210 Харьков-Пас-Ивано-Франковск
- 13: 55 46/45 Лозовая — Ужгород
- 14: 58 17/18 Полтава Юг-Им. Т. Шевченко
- 18: 53 2/1 Харьков-Пас-Ивано-Франковск
- 19: 27 795/796 Харьков-Пас-Днепр
- 21: 26 138/137 Харьков-Пас-Хмельницкий
- 21:43 8/7 Кропивницкий — Одесса-Главная
Рейсы по станции Днепр на 23 апреля 2022
- 04:12 92/91 Одесса-Главная — Лозовая
- 05: 00 38/37 Киев-Пас — Запорожье-1
- 05:09 87/88 Ковель — Запорожье-1
- 05:28 85/86 Винница — Хмельницкий
- 06:23 796/795 Днепр — Лозовая
- 09:02 174/173 Хмельницкий — Запорожье-1
- 09: 27 3/4 Львов-Запорожье-1
- 14: 26 41/42 Днепр-Им. Т. Шевченко
- 16:39 6/5 Запорожье-1 — Ивано-Франковск
- 17: 00 797 Днепр — Львов
- 17: 30 232/231 Днепр-Львов
- 19:10 54/53 Днепр — Одесса-Главная
- 22: 30 179/180 Кам янское — пассажирская — Днепр
- 23:26 38/37 Запорожье-1 — Киев-Пассажирский
Рейсы по станции Винница на 23 апреля 2022
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- 00:28 105/106 Киев-Пасс – Одесса-Главная
- 00:58 78/77 Винница – Ковель
- 03:42 57/59 Ворохта – Киев-Пасс
- 03:42 60/58 Чоп — Казатин
- 03:54 105/106 Одесса-Главная – Киев-Пасс
- 04:31 81/82 Ужгород – Киев-Пасс
- 04:42 50/49 Трускавец – Киев-Пасс
- 05:11 111/112 Харьков-Пас – Львов
- 06:03 56/55 Рахов – Киев-Пасс
- 06:47 769/770 Каменец-Подольский – Киев-Пас
- 06:54 21/22 Харьков-Пасс – Трускавец
- 07:53 715/716 Пшемысль – Киев-Пасс
- 09:16 138/137 Харьков-Пасс – Хмельницкий
- 11:25 715/716 Киев-Пас – Пшемысль
- 17:20 769/770 Киев-Пасс — Каменец-Подольский
- 18:07 55/56 Киев-Пасс – Рахов
- 19:42 138/137 Хмельницкий – Харьков-Пасс
- 21:56 81/82 Киев-Пас – Ужгород
- 23:17 49/50 Киев-Пасс – Трускавец
- 23:26 57/59 Киев-Пас – Ворохта
- 23:26 60/58 Киев-Пасс – Чоп
Рейсы по станции Запорожье на 23 апреля 2022
- 11: 30 219/220 Запорожье-1-Львов
- 12: 20 120/119 Запорожье-1-Львов
- 14:45 6/5 Запорожье-1 — Ивано-Франковск
- 21:38 38/37 Запорожье-1 — Киев-Пассажирский
Рейсы по станции Полтава на 23 апреля 2022
- 00:02 8/7 Кропивницкий — Одесса-Главная
- 00: 04 138/137 Харьков-Пас-Хмельницкий
- 03: 54 164/163 Киев-Пас-Харьков-Пас
- 07: 47 8/7 Кропивницкий-Харьков-Пас
- 09: 32 111/112 Тернополь-Львов
- 10: 41 16/15 Львов-Харьков-Пас
- 14: 15 149/156 Знаменка — Черновцы
- 16: 49 46/45 Лозовая-Ужгород
- 17: 41 17/18 Полтава Юг-Им. Т. Шевченко
- 19: 46 45/46 Ужгород-Лозовая
- 22: 00 2/1 Харьков-Пас-Ивано-Франковск
Дополнительные эвакуационные рейсы на 23 апреля 2022
- 11:30 — 219/220 Запорожье-1 — Львов
- 14:30 — 220/219 Львов — Запорожье-1
- 16:30 — 234/233 Покровск — Чоп
- 23:30 — 234/233 Чоп — Днепр
- 06: 00-209/210 Ивано — Франковск-Харьков-Пас.
- 11: 30 — 209/210 Харьков-Пас. — Ивано-Франковск
Все изменения в расписании эвакуационных поездов Укрзализныця оперативно публикует в своем Telegram-канале.
Фото: Укрзализныця