С начала российского вторжения в Украину Укрзализныця ежедневно выполняет эвакуационные рейсы, чтобы помочь гражданам уехать из городов, которые попадают под обстрелы агрессора.

23 апреля поезда по станции Киев будут курсировать по такому расписанию:

02: 50 21/22 Трускавец-Харьков-Пас

03: 18 2/1 Харьков-Пас-Ивано-Франковск

03: 54 164/163 Киев-Пас-Харьков-Пас

05: 38 138/137 Харьков-Пас-Хмельницкий

08: 00 722 Киев-Пас-Харьков-Пас

08: 03 50/49 Трускавец-Киев-Пас

08:30 715/716 Киев-Пас — Пшемысль

09: 32 111/112 Тернополь-Львов

12: 11 749/750 Киев-Пас-Ивано-Франковск

12: 17 885 Киев-Пас-Ровно

14:07 749/750 Киев-Пас — Вена

14:25 769/770 Киев-Пас — Каменец — Подольский

15: 02 55/56 Киев-Пас-Рахов

15: 17 867 Киев-Пас-Гречаны

15: 18 702 Киев-Пас-Чернигов

17: 09 13/14 Киев-Пас-Солотвино

17:42 790/789 Киев-Пас — Кропивницкий

17: 42 792/791 Киев-Пас-Кременчуг

18: 30 81/82 Киев-Пас-Ужгород

19: 06 44/43 Киев-Пас-Ивано-Франковск

19: 13 67/68 Киев-Пас-Варшава

19: 46 45/46 Ужгород-Лозовая

19: 48 95/96 Киев-Пас-Рахов

20: 05 29/30 Киев-Пас-Ужгород

20:12 49/57 Киев-Пас — Трускавец

20: 21 57/59 Киев-Пас-Ворохта

20: 21 60/58 Киев-Пас-Чоп

21: 07 38/37 Киев-Пас — Запорожье-1

21: 15 105/106 Киев-Пас — — Одесса-Главная

21: 22 97/98 Киев-Пас-Ковель

21: 28 76/75 Киев-Пас-Кривой Рог

22:22 7/8 Коломыя — Черновцы

22: 37 91/92 Киев-Пас-Львов

22: 38 46/45 Лозовая-Ужгород

23:05 174/173 Хмельницкий — Запорожье-1

Рейсы по станции Одесса 23 апреля 2022

15: 00 26/25 Одесса-Главная-Рахов

17:14 92/91 Одесса-Главная — Лозовая

18: 22 35/36 Одесса-Главная-Пшемысль

18: 22 38/37 Одесса-Главная-Ужгород

21: 31 12/11 Одесса-Главная-Львов

22:03 105/106 Одесса-Главная — Киев-Пассажирский

22: 25 8/7 Кропивницкий-Харьков-Пас

23:28 117/118 Одесса-Главная — Измаил

Рейсы по станции Харьков на 23 апреля 2022

08: 30 753 Харьков-Пас-Львов

11: 30 209/210 Харьков-Пас-Ивано-Франковск

13: 55 46/45 Лозовая — Ужгород

14: 58 17/18 Полтава Юг-Им. Т. Шевченко

18: 53 2/1 Харьков-Пас-Ивано-Франковск

19: 27 795/796 Харьков-Пас-Днепр

21: 26 138/137 Харьков-Пас-Хмельницкий

21:43 8/7 Кропивницкий — Одесса-Главная

Рейсы по станции Днепр на 23 апреля 2022

04:12 92/91 Одесса-Главная — Лозовая

05: 00 38/37 Киев-Пас — Запорожье-1

05:09 87/88 Ковель — Запорожье-1

05:28 85/86 Винница — Хмельницкий

06:23 796/795 Днепр — Лозовая

09:02 174/173 Хмельницкий — Запорожье-1

09: 27 3/4 Львов-Запорожье-1

14: 26 41/42 Днепр-Им. Т. Шевченко

16:39 6/5 Запорожье-1 — Ивано-Франковск

17: 00 797 Днепр — Львов

17: 30 232/231 Днепр-Львов

19:10 54/53 Днепр — Одесса-Главная

22: 30 179/180 Кам янское — пассажирская — Днепр

23:26 38/37 Запорожье-1 — Киев-Пассажирский

Рейсы по станции Винница на 23 апреля 2022

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00:28 105/106 Киев-Пасс – Одесса-Главная

00:58 78/77 Винница – Ковель

03:42 57/59 Ворохта – Киев-Пасс

03:42 60/58 Чоп — Казатин

03:54 105/106 Одесса-Главная – Киев-Пасс

04:31 81/82 Ужгород – Киев-Пасс

04:42 50/49 Трускавец – Киев-Пасс

05:11 111/112 Харьков-Пас – Львов

06:03 56/55 Рахов – Киев-Пасс

06:47 769/770 Каменец-Подольский – Киев-Пас

06:54 21/22 Харьков-Пасс – Трускавец

07:53 715/716 Пшемысль – Киев-Пасс

09:16 138/137 Харьков-Пасс – Хмельницкий

11:25 715/716 Киев-Пас – Пшемысль

17:20 769/770 Киев-Пасс — Каменец-Подольский

18:07 55/56 Киев-Пасс – Рахов

19:42 138/137 Хмельницкий – Харьков-Пасс

21:56 81/82 Киев-Пас – Ужгород

23:17 49/50 Киев-Пасс – Трускавец

23:26 57/59 Киев-Пас – Ворохта

23:26 60/58 Киев-Пасс – Чоп

Рейсы по станции Запорожье на 23 апреля 2022

11: 30 219/220 Запорожье-1-Львов

12: 20 120/119 Запорожье-1-Львов

14:45 6/5 Запорожье-1 — Ивано-Франковск

21:38 38/37 Запорожье-1 — Киев-Пассажирский

Рейсы по станции Полтава на 23 апреля 2022

00:02 8/7 Кропивницкий — Одесса-Главная

00: 04 138/137 Харьков-Пас-Хмельницкий

03: 54 164/163 Киев-Пас-Харьков-Пас

07: 47 8/7 Кропивницкий-Харьков-Пас

09: 32 111/112 Тернополь-Львов

10: 41 16/15 Львов-Харьков-Пас

14: 15 149/156 Знаменка — Черновцы

16: 49 46/45 Лозовая-Ужгород

17: 41 17/18 Полтава Юг-Им. Т. Шевченко

19: 46 45/46 Ужгород-Лозовая

22: 00 2/1 Харьков-Пас-Ивано-Франковск

Дополнительные эвакуационные рейсы на 23 апреля 2022

11:30 — 219/220 Запорожье-1 — Львов

14:30 — 220/219 Львов — Запорожье-1

16:30 — 234/233 Покровск — Чоп

23:30 — 234/233 Чоп — Днепр

06: 00-209/210 Ивано — Франковск-Харьков-Пас.

11: 30 — 209/210 Харьков-Пас. — Ивано-Франковск

Все изменения в расписании эвакуационных поездов Укрзализныця оперативно публикует в своем Telegram-канале.

Читайте Границу Молдовы и Польши можно пересекать по документам в Дії

Фото: Укрзализныця