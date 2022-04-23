Укрзализныця опубликовала список эвакуационных поездов из Харькова на 23 апреля 2022 года. За всеми изменениями в расписании следите на сайте https://uz-vezemo.com/.

Расписание поездов из Харькова

08: 30 753 Харьков-Пас-Львов

11: 30 209/210 Харьков-Пас-Ивано-Франковск

13: 55 46/45 Лозовая — Ужгород

14: 58 17/18 Полтава Юг-Им. Т. Шевченко

18: 53 2/1 Харьков-Пас-Ивано-Франковск

19: 27 795/796 Харьков-Пас-Днепр

21: 26 138/137 Харьков-Пас-Хмельницкий

21:43 8/7 Кропивницкий — Одесса-Главная

Все изменения в расписании эвакуационных поездов Укрзализныця оперативно публикует в своем Telegram-канале.

Для украинцев, которые эвакуировались или хотят выехать из городов, где идут активные боевые действия, Факты ICTV собрали всю необходимую информацию в спецтеме Помощь.

Здесь вы найдете информацию о том, как выехать за границу, где получить гуманитарную помощь, как помочь беженцам и ВСУ.

Фото: Укрзализныця