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Факты / Украина / Общество

На Черниговщине будут отключать электричество за нарушение правил светомаскирования

Валентина Чорна редактор раздела Lifestyle
У центрі Києва зникло світло на двох вулицях

Жителей Черниговской области призывают строго соблюдать правила светомаскировки. Нарушителей будут принудительно отключать от электроснабжения.

Как отметил председатель Черниговской ОВ Вячеслав Чаус, Чернигов, Нежин, Прилуки и все другие населенные пункты находятся под угрозой ракетных обстрелов и авианалетов.

— Яркий свет в темный период суток на многоэтажках является удобным ориентиром для вражеских наводчиков и летчиков. Оперативное командование Север и Черниговская областная военная государственная администрация требуют безусловного соблюдения светомаскировки, — написал он.

Председатель Черниговской ОВА напомнил, что в темное время суток можно пользоваться лишь слабым светом (фонарики, неяркие настольные лампы и т.п.) и только при полном затемнении окон шторами, которые не пропускают свет, или другими материалами.

– В случае нарушения этого правила многоквартирные дома и улицы будут принудительно отключены от электроснабжения, – добавил Чаус.

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Светомаскировка: что это такое и почему ее нужно соблюдать

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