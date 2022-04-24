Жителей Черниговской области призывают строго соблюдать правила светомаскировки. Нарушителей будут принудительно отключать от электроснабжения.

Как отметил председатель Черниговской ОВ Вячеслав Чаус, Чернигов, Нежин, Прилуки и все другие населенные пункты находятся под угрозой ракетных обстрелов и авианалетов.

— Яркий свет в темный период суток на многоэтажках является удобным ориентиром для вражеских наводчиков и летчиков. Оперативное командование Север и Черниговская областная военная государственная администрация требуют безусловного соблюдения светомаскировки, — написал он.

Председатель Черниговской ОВА напомнил, что в темное время суток можно пользоваться лишь слабым светом (фонарики, неяркие настольные лампы и т.п.) и только при полном затемнении окон шторами, которые не пропускают свет, или другими материалами.

– В случае нарушения этого правила многоквартирные дома и улицы будут принудительно отключены от электроснабжения, – добавил Чаус.