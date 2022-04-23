Мариуполь — город на юго-востоке Украины, который за время полномасштабной войны России против Украины пострадал больше всего. Местные жители старались покинуть ад, которым стал их родной город. В этом им помогал местный бизнесмен, блогер и отец четырех детей Михаил Пурышев.

В своем видео он рассказал, как люди выживали в Мариуполе.

— Готовимся к эвакуации, но все на ваш страх и риск. Вещи – только одеться самим, тепло, и все, — обращается в одном из видео волонтер к местным жителям.

Ему было трудно осознавать, что дети просыпаются от ужаса, они плачут во время бомбежек. Поэтому он занялся вывозом людей из города. Брал только мам с детьми, чтобы спасти как можно больше маленьких мариупольцев.

— Мы едем, разбомбленные. Берем маму с ребенком… Без стекол не очень, но тоже хорошо, — рассказывает Михаил Пурышев в одном из своих видео.

Во время каждого заезда в город он пытался завезти туда продукты, воду, медикаменты.

— На заправке одной я не алкоголь брал и еду, а игрушки. Дети рады, довольны, — продолжает он.

Волонтер забирал людей из знакомых мест, бомбоубежищ. Но не спешил вывозить граждан из драмтеатра, который оккупанты позже уничтожили снарядом.

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— Я понимал, что драмтеатр — самое безопасное место, поэтому я не забирал оттуда людей. На втором этаже находилось много кормящих мамочек, они по комнатах все были, — добавил Михаил Пурышев.

На кадрах его видео также видно, как выживали люди в таких условиях — варили суп под бомбами и радовались яблокам.

— Голодные, воды нет, еды нет, — описывал ситуацию волонтер.

За шесть “ходок” он спас более 1 тыс. человек, вывез их в Запорожье. Но сейчас перестал заниматься этим.

— В Мариуполь нет смысла ехать бусами, они все равно их не пускают. Я заканчиваю с волонтерством. Буду заниматься бизнесом, — объясняет он.

Михаил Пурышев также рассказал, что сложно было видеть и осознавать всю ситуацию.

— Мне говорят, что когда я сплю, я плачу, я разговариваю. Я этого не слышу, — делится он.

В Украине продолжается война, и в Мариуполе и сейчас очень сложная ситуация. Там идут бои. В то же время в городе и сейчас остаются мирные жители.

Источник: Михаил Пурышев