Вечером 23 апреля российские захватчики снова обстреляли Одессу. Об этом сообщают в местных Telegram-каналах.

Отметим, что на данный момент официальной информации от представителей власти нет. По состоянию на 22.45 по всей Одесской области объявлена воздушная тревога.

Отметим, что в субботу, 23 апреля, по Одессе ударили вражеские ракеты, которые были запущены самолетами стратегической авиации ТУ-95 России из акватории Каспийского моря. Они попали по военному объекту и двум жилым домам.

В результате обстрела погибли восемь человек и 18 мирных жителей пострадали. Среди убитых есть трехмесячный ребенок.