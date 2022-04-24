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Факты / Украина / Общество

В Одессе сообщают о взрывах

Валентина Чорна редактор раздела Lifestyle
В Одессе сообщают о взрывах

Вечером 23 апреля российские захватчики снова обстреляли Одессу. Об этом сообщают в местных Telegram-каналах.

Отметим, что на данный момент официальной информации от представителей власти нет. По состоянию на 22.45 по всей Одесской области объявлена воздушная тревога.

Отметим, что в субботу, 23 апреля, по Одессе ударили вражеские ракеты, которые были запущены самолетами стратегической авиации ТУ-95 России из акватории Каспийского моря. Они попали по военному объекту и двум жилым домам.

В результате обстрела погибли восемь человек и 18 мирных жителей пострадали. Среди убитых есть трехмесячный ребенок.

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