Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеStop the war (NFT)Война в УкраинеВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 58 день войны
Убили Убили
208 детей
Ранили Ранили
>387 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
2 224 взрослых
Факты / Украина / Общество

Водителям и не только: правила дорожного движения в Польше, которых нет в Украине.

Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
самокат

Попав в Польшу, наши люди продолжают руководствоваться привычками, наработанными годами. Водители могут не пропускать пешеходов на зебре, а пешеходы – ждут, пока проедет автомобиль, чтобы пересечь дорогу.

Так привыкли. В европейских странах не нужно бояться идти через дорогу – здесь преимущество имеет пешеход.

Немного о правилах, действующих в Польше, которых нет у украинских ПДД.

Кто главный на переходе

Следует запомнить, что приоритет отдается пешеходам. Пешеходов нужно пропустить, не только когда они уже на зебре, но и тогда, когда они только входят на переход.

Следовательно, не следует ускоряться, чтобы проскочить перед пешеходом – нужно остановиться.

Related video

Табу на телефон для пешехода

Мы знаем, что разговаривать за рулем нельзя. А в Польше нельзя говорить по телефону пешеходам, когда они идут через дорогу или трамвайные пути.

Выходя на дорогу или трамвайный путь или переходя дороги или трамвайные пути (также в пределах расположенных там пешеходных переходов) пешеход не имеет права пользоваться мобильными телефонами и другими устройствами, которые ухудшают надлежащее восприятие ситуации на дороге, особенно зрительное восприятие.

Читайте
Польша утвердила размер помощи беженцам из Украины

Дистанция

На автомагистралях (автобанах и скоростных дорогах) рассчитать безопасное расстояние от предыдущего транспортного средства просто: оно должно составлять половину вашей скорости. То есть, если вы двигаетесь со скоростью 100 км/ч, то до движущегося впереди автомобиля должно быть 50 м.

Экстренные службы

Все участники дорожного движения должны разрешить экстренным службам и автомобилям со специальными сигналами быстро добраться до места происшествия, создав спасательный коридор (коридор жизни).

Это свободное пространство для транспорта служб экстренной помощи и предоставление им приоритета. Водители, двигающиеся по крайней левой полосе, обязаны съехать влево, а водители на других полосах – вправо, чтобы автомобили скорой помощи могли свободно проехать.

Правило застежки-молнии

Когда количество полос на дороге уменьшается, то возникает пробка. Следовательно, в таком случае действует правило поочередного выезда одного транспортного средства с каждой полосы. Это напоминает застежку-молнию.

Для кого велодорожки

Велодорожками в Польше можно пользоваться как велосипедистам, так и самокатчикам. Вы должны быть предельно осторожны и давать дорогу пешеходам, когда управляете велосипедом или электросамокатом, а также когда едете по велосипедной или пешеходной дорожке.

Главное, скорость вашего транспортного средства должна быть такой же как и у пешехода.

Фары включены

Управляя автомобилем, вы должны включать ближний свет фар в течение всех суток.

Источник: gov.pl

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Фото: Depositphotos

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка