Зеленский и Джонсон договорились о передаче Украине тяжелого вооружения

Великобритания в рамках новой военной помощи передаст Украине тяжелое вооружение.

Именно об этом договорились президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, сообщает глава Офиса президента Андрей Ермак.

— Больше оружия. Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсудили новую военную помощь Украине. Она будет включать предоставление нам тяжелого вооружения. Спасибо за поддержку нашим союзникам, — отметил Андрей Ермак.