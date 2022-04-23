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Факты / Украина / Общество

Зеленский и Джонсон договорились о передаче Украине тяжелого вооружения

Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Зеленский и Джонсон договорились о передаче Украине тяжелого вооружения

Великобритания в рамках новой военной помощи передаст Украине тяжелое вооружение.

Именно об этом договорились президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, сообщает глава Офиса президента Андрей Ермак.

— Больше оружия. Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсудили новую военную помощь Украине. Она будет включать предоставление нам тяжелого вооружения. Спасибо за поддержку нашим союзникам, — отметил Андрей Ермак.

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Фото: Depositphotos, Офис президента

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