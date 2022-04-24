В столице Австрии 24 апреля стартовал 39-й Венский городской марафон (VCM), который в знак солидарности с Украиной проходит под лозунгом Бег ради мира.

— Венский городской марафон всегда был бегом ради мира. Участие принимают бегуны из 100 стран, независимо от их происхождения, нации или религии, они бегут вместе мирно и ради общей цели, — заявила управляющий директор VCM Катрин Виду.

Всего для забега зарегистрировались более 31 тыс. человек, из них около 8 тыс. решились на марафонскую дистанцию. В марафоне принимают участие как профессионалы, так и любители.

В этом году из-за вторжения России в Украину на старт не выйдут российские спортсмены-профессионалы: никакого сотрудничества с российскими атлетами, менеджерами и федерацией легкой атлетики. Это также касается Белоруссии, которая является соагрессором в войне против Украины.

— Это требование. И у нас нет никаких проблем с его реализацией. Это вполне понятно, — заявили в пресс-службе VCM. — Но бегуны-любители из РФ смогут пробежать по улицам Вены.

Также в стартовом списке около 100 украинских бегунов, но неизвестно, сколько из них смогли выйти на старт с учетом войны в Украине.

— Реальное количество участников от Украины мы узнаем только после финиша, — прокомментировала ситуацию представитель от Украины на VCM Александра Саенко.

Наша команда UStrim будет бежать марафонскую эстафету, с главным месседжем – показать силу духа украинцев.

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— Сейчас проходит много мероприятий, в том числе спортивных, под слоганом Peace for Ukraine (Мир для Украины). Наш месседж — не мир, а победа. Мы показываем силу духа украинцев, — заявила Саенко.

Еще одна украинская команда, которая выйдет на старт в Вене, называется Паляныця.

— В этом году наша команда Паляныця будет бежать, как бойцы – бойцы правды и справедливости. Сейчас Украина борется за демократию и свободу, отстаивает справедливость для всего мира. Наша цель – показать, что украинская нация непобедима!

Свой забег они также хотят посвятить поддержке украинцев и сбору средств для спасения украинских жизней.

— Ради поддержки украинцев мы хотим собрать по одному евро за каждый уверенный шаг к победе. 42 195 метров могут превратиться в 42 195 евро – а это 1 200 турникетов, 1 200 спасенных жизней наших граждан. Только один евро, который может пожертвовать каждый, превратится в нашу общую мощную поддержку.

Венский городской марафон (VCM) является крупнейшим спортивным событием Австрии, в нем принимают участие тысячи людей со всего мира.