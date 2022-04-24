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Факты / Украина / Общество

Международные эвакуационные поезда на 24 апреля: направления и расписание рейсов

Юля Захарченко редактор ленты
Международные эвакуационные поезда на 24 апреля: направления и расписание рейсов

С начала полномасштабной войны в Украине Укрзализныця ежедневно выполняет международные эвакуационные рейсы за границу, чтобы помочь украинцам добраться до безопасных мест.

Расписание международных рейсов обновляется ежедневно.

24 апреля поезда в Польшу будут курсировать по такому расписанию:

  • 08: 30 715/716 Киев-Пас — Винница (11.25) — Хмельницкий (13: 21) — Тернополь (15.00) — Пшемысль ( 19: 37)
  • 19:13 67/68 Киев-Пас — (Ковель 04:52) — Варшава (13:53)

Рейсы в Словакию на 23 апреля 2022 года

  • 16: 50 961 Чоп-Кошице
  • 20: 06 963 Чоп-Кошице

Рейсы в Венгрию на 23 апреля 2022 года

  • 03: 28 32519 Чоп-Захонь
  • 05: 30 32539 Чоп-Захонь
  • 08: 22 32529 Чоп-Захонь
  • 10: 25 32517 Чоп-Захонь
  • 16: 12 32513 Чоп-Захонь
  • 20: 25 32523 Чоп-Захонь
  • 22: 29 32511 Чоп-Захонь

Рейсы в Австрию на 23 апреля 2022 года

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  • 14:07 749/750 Киев-Пас — Вена (11.21)

Все страны ЕС, граничащие с Украиной, пропускают через границу при наличии паспорта гражданина Украины или загранпаспорта гражданина Украины.

Все изменения в расписании эвакуационных поездов Укрзализныця оперативно публикует в своем Telegram-канале.

Читайте
Эвакуация из Киева: расписание поездов на 24 апреля 2022 года

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Фото: УЗ

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