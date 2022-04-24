Мы проходим испытания, через которые рождается новое Украинское государство – Епифаний

Сегодня украинцы проходят тяжелые испытания. Но через страдания рождается новое Украинское государство и новая украинская нация.

Об этом в интервью в рамках общенационального телемарафона сообщил предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

– Перед победой всегда бывают страдания. Если мы будем анализировать приход в мир Спасителя, то нужно вспомнить, как он молился в Гефсиманском саду и просил Отца, чтобы он провел мимо него эту чашу страдания. Как человек он боялся этих страданий, но выполнил миссию, которая была на него возложена. И через эти страдания, через горе, слезы пришло воскресение, пришла победа и большая радость. Так же и сейчас мы проходим испытания и через страдания рождается новое Украинское государство и новая украинская нация, — объяснил митрополит.

Ранее предстоятель Православной церкви Украины также говорил, что идеология “русского мира” наравне с идеологией нацизма должна быть отвергнута и осуждена.

Ведь сегодня российская церковь фактически благословляет террор и убийства своих верующих, потому что в Украине до сих пор много людей, которые находятся в составе РПЦ.

Related video

Фото: Митрополит Епифаний