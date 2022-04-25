Каждый день в правительственном квартале находят растяжки, заминированные машины и следы людей, которые хотят проникнуть.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире Фейгин Live

– До сих пор в правительственном квартале находят заминированные машины, растяжки, следы людей, желающих проникнуть. Это все еще каждый день сейчас. Многие думают, что Киев безопасен, а самое безопасное место – это Печерск, – это не так. О том, что делает государственная служба охраны – это нужно будет свои тома написать, – сказал он.

Отметим, что правительственный квартал – это район в центре Киева, где расположены ключевые государственные учреждения: Офис президента, Кабмин, Верховная Рада, а также ряд депутатских комитетов.

Читайте Украина предложила России провести переговоры под стенами Азовстали в Мариуполе