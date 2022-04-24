В Одессе задержали депутата-коллаборанта из Херсона и интернет-агента РФ

Служба безопасности Украины задержала депутата-коллаборанта и ликвидировала агентурную сеть оккупантов на юге и востоке. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, в Херсонской области в государственной измене разоблачен депутат одного из местных советов. Он был завербован представителями ФСБ РФ и помогал “расквартировать” российских военных во временно оккупированном Херсоне. Его задержали во время поездки в Одессу, откуда тот планировал выехать за границу, используя иностранный паспорт.

В Харьковской области контрразведчики разоблачили приспешницу оккупантов, которая корректировала вражеские ракетные обстрелы школ, больниц и жилых кварталов. Она также передавала координаты расположения объектов критической инфраструктуры и дислокации украинских военных подразделений.

В Луганской области ликвидировали группа вражеских информаторов, в состав которой входило трое жителей Северодонецка. Они собирали разведданные по перемещению техники ВСУ, фотографировали ее и передавали оккупантам фото с привязкой к местности. Сотрудники СБУ задержали агентов на попытке фотофиксации позиций украинских войск.

Еще одну приспешницу захватчиков разоблачили вблизи Попасной. Она передавала оккупантам информацию о расположении огневых позиций украинских подразделений.

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В Донецкой области СБУ задержала корректировщицу вражеской бомбардировки одного из Краматорских заводов. Именно по ее координатам кафиры совершали авиаудары по промышленному объекту.

В Одессе задержали интернет-агента российских спецслужб. Злоумышленник распространял через соцсети дезинформацию о ситуации на фронте и призвал поддержать кафиров. Для этого специально создал и администрировал более десятка пропагандистских интернет-платформ.

Также СБУ заблокировала деятельность группы энергетических компаний, которой руководили из России. Среди них пять коммерческих структур, которые занимались поставкой природного газа и электроэнергии.