Каждый день по всей территории Украины раздаются воздушные тревоги. Это означает, что в направлении определенного региона были запущены ракеты и есть опасность ракетного удара.
Уже 61 день именно этот сигнал уведомляет украинцев о возможной опасности.
На интерактивной онлайн-карте воздушных тревог в Украине можно посмотреть, где сейчас есть опасность ракетного удара и где ситуация спокойная.
Онлайн карта воздушных тревог в Украине — Повітряна тривога
На карте можно посмотреть не только, в каких регионах воздушная тревога, но и где есть опасность химического поражения. Можно переключить на темный или светлый режим.
Условные обозначения:
- Желтым цветом отмечены участки усиленного внимания.
- Зеленым цветом — химическая опасность.
- Светло-розовым — воздушная тревога в городе.
- Более темный розовый — тревога в громаде.
- Темно-розовый — воздушная тревога в районе.
- Красный — тревога в области.
Карта воздушных тревог в Украине
Карта обновляется каждые 25 секунд. Также в сервисе можно просмотреть время начала и продолжительность воздушной тревоги в каждом регионе.
Если карта не отображается, перейдите по ссылке. Данная карта работает по информации из канала “Воздушная тревога” в Телеграмме.
Условные обозначения:
- Красный – воздушная тревога
- Серый (или черный) – нет тревоги
- Белый (или светло-серый) – нет информации
Воздушная тревога в Украине — Мапа сирен України
Эта карта воздушных тревог обновляется каждые 15 секунд.
Условные обозначения:
- Оранжевый – Воздушная тревога
- Зеленый – Нет тревоги
- Серый – Нет информации
Как звучит сигнал воздушной тревоги
Воздушная тревога, которую мы уже месяц слышим ежедневно, – это сигнал “Внимание всем!”. Он извещает об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций общегосударственного уровня (например, техногенного или военного характера).
Виды чрезвычайных ситуаций разные, однако в наше время — это означает угрозу удара с неба. Сигнал воздушной тревоги звучит как завывание сирены, короткие или длинные гудки из промышленных объектов.