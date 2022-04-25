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Факты / Украина / Общество

Карта воздушных тревог в Украине в режиме онлайн: где есть угроза ракетного удара

Владислава Ткаченко Редакторка сайта
карта повітряних тривог в україні

Каждый день по всей территории Украины раздаются воздушные тревоги. Это означает, что в направлении определенного региона были запущены ракеты и есть опасность ракетного удара.

Уже 61 день именно этот сигнал уведомляет украинцев о возможной опасности.

На интерактивной онлайн-карте воздушных тревог в Украине можно посмотреть, где сейчас есть опасность ракетного удара и где ситуация спокойная.

Онлайн карта воздушных тревог в Украине — Повітряна тривога

На карте можно посмотреть не только, в каких регионах воздушная тревога, но и где есть опасность химического поражения. Можно переключить на темный или светлый режим.

Условные обозначения:

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  • Желтым цветом отмечены участки усиленного внимания.
  • Зеленым цветом — химическая опасность.
  • Светло-розовым — воздушная тревога в городе.
  • Более темный розовый — тревога в громаде.
  • Темно-розовый — воздушная тревога в районе.
  • Красный — тревога в области.

Карта воздушных тревог в Украине

Карта обновляется каждые 25 секунд. Также в сервисе можно просмотреть время начала и продолжительность воздушной тревоги в каждом регионе.


Если карта не отображается, перейдите по ссылке. Данная карта работает по информации из канала “Воздушная тревога” в Телеграмме.

Условные обозначения:

  • Красный – воздушная тревога
  • Серый (или черный) – нет тревоги
  • Белый (или светло-серый) – нет информации

Воздушная тревога в Украине — Мапа сирен України

Эта карта воздушных тревог обновляется каждые 15 секунд.

Условные обозначения:

  • Оранжевый – Воздушная тревога
  • Зеленый – Нет тревоги
  • Серый – Нет информации

Как звучит сигнал воздушной тревоги

Воздушная тревога, которую мы уже месяц слышим ежедневно, – это сигнал “Внимание всем!”. Он извещает об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций общегосударственного уровня (например, техногенного или военного характера).

Виды чрезвычайных ситуаций разные, однако в наше время — это означает угрозу удара с неба. Сигнал воздушной тревоги звучит как завывание сирены, короткие или длинные гудки из промышленных объектов.

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Фото: Depositphotos

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