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Факты / Украина / Общество

Пакеты вместо подгузников: Азов показал жизнь женщин и детей в подвале Азовстали

Валентина Чорна редактор раздела Lifestyle
Пакеты вместо подгузников: Азов показал жизнь женщин и детей в подвале Азовстали

Полк Азов обнародовал новое видео из подземелья, где от российских обстрелов прячутся мирные жители Мариуполя.

На видео мариупольцы говорят, что уже два месяца живут в подвале и не видят солнечного света. Запасов воды и еды у них осталось на считанные дни.

Также у людей нет средств гигиены, а вместо подгузников на детей одевают пакеты для мусора.

— Спим на грязных бушлатах, плесень везде, сырость. Так мы спим, дышим этим всем. Памперсов нет, ребенок мучается, – рассказала одна из жительниц подвала.

Мариупольцы умоляют о помощи и просят обеспечить гуманитарный коридор, чтобы переехать в безопасное место.

– Мы хотим жить, жить в своем городе, в своей стране. Мы хотим жить нормально, спокойно. Нам надоели бомбардировки нашей земли, от кого нас спасают? Помогите нам, остановите злость Российской Федерации против нашей страны. Мой город полностью уничтожен, все разбомбили. Дети, которые здесь находятся, постоянно плачут, они хотят жить, — сказала жительница Мариуполя.

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