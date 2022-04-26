Половину здания снесло: Гайдай о взрыве с силовиками РФ и коллаборантами в Кременной

Утром появилась новость о том, что Луганская область полностью обесточена. Удалось ли хотя бы частично возобновить электроснабжение – рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

— Да, действительно, орки там своими круглосуточными обстрелами уничтожают инфраструктуру, были перебиты пятьсот и двухсот, но все же удалось восстановить частично. Северодонецк уже сейчас со светом.

Сергей Гайдай рассказал, какие шансы возобновить электроснабжение в других населенных пунктах в Луганской области, где постоянно продолжаются вражеские обстрелы российской армии.

– Там проблема в том, что даже не то что все под обстрелами, там настолько все расстреляно, что не к чему просто присоединяться, к сожалению. Когда я говорю Северодонецк, это и рядом расположены небольшие населенные пункты, которые входят в общину, но не все.

Глава Луганской ОВА рассказал о серии мощных взрывов в Кременной, где длилось совещание вражеских силовиков и так называемого народного городского главы “ЛНР”.

— Да, отличная новость для нас. Этот морячок с корабля Москва, который курил на палубе, пришел и к нам. Когда в Кременной началось совещание силовиков и так называемого народного мэра “ЛНР”, как они любят говорить, прозвучал хлопок. После того хлопка пол здания там снесло, а вместе со всем силовым блоком и теми коллаборантами, которые должны были возглавлять оккупированную территорию.

Фото: Луганская ОВА