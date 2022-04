Stinger, Javelin и зенитные ракеты Stormer: что Британия и США передадут Украине

Союзники продолжают передавать Украине разное вооружение. В частности, есть положительные сдвиги в том, что нам наконец-то начинают давать более тяжелое и современное оружие.

Британия предоставит Украине небольшое количество бронетехники, оснащенной пусковыми установками для зенитных ракет – Stormer. Об этом сообщил министр обороны страны Бен Уоллес.

– Великобритания предоставила Украине 200 млн фунтов военной помощи и дойдет до 500 млн фунтов, – добавляет Уоллес.

Ben Wallace tells MPs UK will provide “a small number” of Stormer missile launcher vehicles to Ukraine…

