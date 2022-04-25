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Факты / Украина / Общество

Stinger, Javelin и зенитные ракеты Stormer: что Британия и США передадут Украине

Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Stinger, Javelin и зенитные ракеты Stormer: что Британия и США передадут Украине

Союзники продолжают передавать Украине разное вооружение. В частности, есть положительные сдвиги в том, что нам наконец-то начинают давать более тяжелое и современное оружие.

Британия предоставит Украине небольшое количество бронетехники, оснащенной пусковыми установками для зенитных ракет – Stormer. Об этом сообщил министр обороны страны Бен Уоллес.

– Великобритания предоставила Украине 200 млн фунтов военной помощи и дойдет до 500 млн фунтов, – добавляет Уоллес.

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Фото: Getty Images

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