На южных рубежах обороны украинские защитники сорвали продвижение в сторону Николаевской области вражеских диверсионно-разведывательных групп и нанесли им потери до 50% состава.

Об этом сообщили в Оперативном командовании Юг.

— На Николаевщине и Херсонщине противник продолжает ведение оборонительных действий на занятом рубеже и артиллерийско-минометные обстрелы населенных пунктов и наших позиций, — отметили в командовании.

Также украинские военные заметили усиление разведывательной активности в сторону административной границы Николаевской области. Однако попытка выдвижения двух диверсионно-разведывательных групп врага нашими подразделениями сорвана.

Русские захватчики понесли потери до 50% состава ДРГ, поэтому они отступили. В то же время нашими подразделениями обеспечен контроль территории в районе еще пяти населенных пунктов Николаевщины вблизи админграницы с Херсонщиной.

— Потери оккупантов составляют 73 захватчики и семь единиц техники, среди которых – зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь С1, автомобильная и бронированная техника, — добавили в командовании.

Корабельная группировка в Черном море постоянно меняет количественный состав в связи с периодическими заходами в базы оккупированного Крыма. Но основной состав продолжает держать территорию Украины под угрозой ракетных ударов.

Источник: ОК Юг