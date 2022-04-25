Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеStop the war (NFT)Война в УкраинеВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 60 день войны
Убили Убили
213 детей
Ранили Ранили
>389 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
2 224 взрослых
Факты / Украина / Общество

Украинские защитники остановили вражеские ДРГ и уничтожили до 50% их состава — ОК Юг

Ольга Тетеріна редактор розділу Здоров’я
Втрати техніки РФ_знищена російська техніка

На южных рубежах обороны украинские защитники сорвали продвижение в сторону Николаевской области вражеских диверсионно-разведывательных групп и нанесли им потери до 50% состава.

Об этом сообщили в Оперативном командовании Юг.

— На Николаевщине и Херсонщине противник продолжает ведение оборонительных действий на занятом рубеже и артиллерийско-минометные обстрелы населенных пунктов и наших позиций, — отметили в командовании.

Также украинские военные заметили усиление разведывательной активности в сторону административной границы Николаевской области. Однако попытка выдвижения двух диверсионно-разведывательных групп врага нашими подразделениями сорвана.

Русские захватчики понесли потери до 50% состава ДРГ, поэтому они отступили. В то же время нашими подразделениями обеспечен контроль территории в районе еще пяти населенных пунктов Николаевщины вблизи админграницы с Херсонщиной.

— Потери оккупантов составляют 73 захватчики и семь единиц техники, среди которых – зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь С1, автомобильная и бронированная техника, — добавили в командовании.

Корабельная группировка в Черном море постоянно меняет количественный состав в связи с периодическими заходами в базы оккупированного Крыма. Но основной состав продолжает держать территорию Украины под угрозой ракетных ударов.

Читайте
Оккупанты продолжают наступать на Харьковщине и Востоке Украины, но безуспешно – Генштаб

Источник: ОК Юг

Related video

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка