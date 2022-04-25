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Факты / Украина / Общество

В Украине сохранят цены на газ — Гетманцев анонсировал решение правительства

Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
В Украине сохранят цены на газ — Гетманцев анонсировал решение правительства

В Украине правительство намерено принять решение, которое позволит сохранить действующие тарифы на газ. Такой механизм ранее применили к ценам на электроэнергию.

Об этом сообщил глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

— Насчет будущего у нас есть четкое понимание и решение правительства о неповышении цен на электричество, неповышении цен на газ, фиксировании этих цен, и это мы будем соблюдать, мы будем это блюсти, — заявил Гетманцев.

На такой шаг Кабмин готов пойти, чтобы не допустить роста долгов за коммунальные услуги. Также правительство работает над решением относительно проблемы погашения уже существующих долгов.

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Что касается задолженности населения, это более сложная проблема. Есть много концепций, как решить, но одну надо принять и реализовать, какой бы непопулярной она ни была, – отметил он.

С 1 мая 2021 года по 30 апреля 2022 года действуют обязательные годовые предложения поставщиков для населения, которые они не имеют права повышать на протяжении всего периода, но могут снижать.

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До 1 мая 2022 года годовое предложение, в частности, НАК Нафтогаз для населения составляет 7,96 грн/куб. м (с НДС, без стоимости транспортировки), компании ЙЕ Энергия и около 20 поставщиков, работающих под брендом Твой Газсбыт, – 7,99 грн/куб. м (с НДС). По данным на февраль 2022 года, годовые предложения нескольких десятков поставщиков, работающих на рынке, варьировались в переделах от 7,7 грн/куб.м до 11,99 грн/куб. м.

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Фото: УНИАН, Unsplash

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