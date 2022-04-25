В Украине правительство намерено принять решение, которое позволит сохранить действующие тарифы на газ. Такой механизм ранее применили к ценам на электроэнергию.

Об этом сообщил глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

— Насчет будущего у нас есть четкое понимание и решение правительства о неповышении цен на электричество, неповышении цен на газ, фиксировании этих цен, и это мы будем соблюдать, мы будем это блюсти, — заявил Гетманцев.

На такой шаг Кабмин готов пойти, чтобы не допустить роста долгов за коммунальные услуги. Также правительство работает над решением относительно проблемы погашения уже существующих долгов.

Что касается задолженности населения, это более сложная проблема. Есть много концепций, как решить, но одну надо принять и реализовать, какой бы непопулярной она ни была, – отметил он.

С 1 мая 2021 года по 30 апреля 2022 года действуют обязательные годовые предложения поставщиков для населения, которые они не имеют права повышать на протяжении всего периода, но могут снижать.

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До 1 мая 2022 года годовое предложение, в частности, НАК Нафтогаз для населения составляет 7,96 грн/куб. м (с НДС, без стоимости транспортировки), компании ЙЕ Энергия и около 20 поставщиков, работающих под брендом Твой Газсбыт, – 7,99 грн/куб. м (с НДС). По данным на февраль 2022 года, годовые предложения нескольких десятков поставщиков, работающих на рынке, варьировались в переделах от 7,7 грн/куб.м до 11,99 грн/куб. м.