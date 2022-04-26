Двоих детей, который российские агрессоры насильственно вывезли из осажденного Мариуполя на подконтрольные РФ территории, удалось вернуть их родным и близким.

Речь идет о 12-летней Кире Обединской. Девочку, вопреки ее воле, рашисты насильно депортировали в Донецк после того, как расстреляли отца ребенка — бывшего капитана сборной Украины по водному поло Евгения Обединского.

Снайпер попал ему в голову, когда мужчина дежурил на балконе своей квартиры, чтобы вовремя сообщить о пожаре или разрушении от обстрелов.

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Мама Киры умерла, когда девочке было меньше года.

К своим родным вернулся и 9-летний Илья Матвиенко. После того, как его мама погибла во время бомбежки Мариуполя, опекуном ребенка стала бабушка – единственная близкая родственница мальчика.

Ранее мы рассказывали о том, что российские нелюди похитили Киру 30 марта, когда она с группой других горожан пыталась спастись из осажденного Мариуполя. Тогда один ребенок погиб, подорвавшись на мине, а Киру ранило осколками. Ее вывезли в Донецк, где разместили в одной из больниц города.

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Оттуда она вышла на связь с дедушкой Александром Обединским — заслуженным тренером по водному поло. Мужчина начал предпринимать отчаянные попытки, чтобы вернуть внучку из фактически рашисткого плена.

Источник: Суспильне