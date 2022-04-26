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Факты / Украина / Общество

Были насильно вывезены оккупантами из Мариуполя: двоих детей удалось вернуть их родственникам

Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
Кыра Обединська

Двоих детей, который российские агрессоры насильственно вывезли из осажденного Мариуполя на подконтрольные РФ территории, удалось вернуть их родным и близким.

Речь идет о 12-летней Кире Обединской. Девочку, вопреки ее воле, рашисты насильно депортировали в Донецк после того, как расстреляли отца ребенкабывшего капитана сборной Украины по водному поло Евгения Обединского.

Снайпер попал ему в голову, когда мужчина дежурил на балконе своей квартиры, чтобы вовремя сообщить о пожаре или разрушении от обстрелов.

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Мама Киры умерла, когда девочке было меньше года.

К своим родным вернулся и 9-летний Илья Матвиенко. После того, как его мама погибла во время бомбежки Мариуполя, опекуном ребенка стала бабушка – единственная близкая родственница мальчика.

Ранее мы рассказывали о том, что российские нелюди похитили Киру 30 марта, когда она с группой других горожан пыталась спастись из осажденного Мариуполя. Тогда один ребенок погиб, подорвавшись на мине, а Киру ранило осколками. Ее вывезли в Донецк, где разместили в одной из больниц города.

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Оттуда она вышла на связь с дедушкой Александром Обединским —  заслуженным тренером по водному поло. Мужчина начал предпринимать отчаянные попытки, чтобы вернуть внучку из фактически рашисткого плена.

Источник: Суспильне

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