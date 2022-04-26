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Факты / Украина / Общество

Эвакуационные поезда на 26 апреля 2022: направления и расписание рейсов

Юля Захарченко редактор ленты
Эвакуационные поезда на 26 апреля 2022: направления и расписание рейсов

С начала российского вторжения в Украину Укрзализныця ежедневно выполняет эвакуационные рейсы, чтобы помочь гражданам уехать из городов, которые попадают под обстрелы агрессора.

26 апреля поезда по станции Киев будут курсировать по такому расписанию:

  • 02:00 111/112 Харьков-Пас – Львов
  • 04:02 21/22 Харьков-Пасс – Трускавец
  • 06:30 174/173 Днепр – Запорожье-1
  • 06:59 1/2 Миргород – Харьков-Пасс
  • 08:00 722 Киев-Пасс – Харьков-Пасс
  • 08:03 50/49 Трускавец – Киев-Пасс
  • 08:30 715/716 Киев-Пасс – Пшемысль
  • 12:11 749/750 Киев-Пас – Ивано-Франковск
  • 12:17 885 Киев-Пас – Ровно
  • 14:07 749/750 Киев-Пас – Вена
  • 14:20 45/46 Ужгород – Лозовая
  • 14:25 769/770 Киев-Пас — Каменец-Подольский
  • 15:02 55/56 Киев-Пасс – Рахов
  • 15:17 867 Киев-Пас – Гречаны
  • 17:09 13/14 Киев-Пасс – Солотвино
  • 17:42 790/789 Киев-Пасс – Кропивницкий
  • 17:42 792/791 Киев-Пасс – Кременчуг
  • 18:30 81/82 Киев-Пасс – Ужгород
  • 19:06 44/43 Киев-Пасс – Ивано-Франковск
  • 19:13 67/68 Киев-Пасс – Варшава
  • 19:48 95/96 Киев-Пас – Рахов
  • 20:05 29/30 Киев-Пасс – Ужгород
  • 20:12 49/50 Киев-Пасс – Трускавец
  • 20:21 57/59 Киев-Пас – Ворохта
  • 20:21 60/58 Киев-Пасс – Чоп
  • 21:07 38/37 Киев-Пасс – Запорожье-1
  • 21:15 105/106 Киев-Пас – Одесса-Главная
  • 21:22 97/98 Киев-Пас – Ковель
  • 21:28 76/75 Киев-Пасс — Кривой Рог
  • 21:54 164/163 Киев-Пасс – Харьков-Пасс
  • 22:22 7/8 Коломыя — Черновцы
  • 22:37 91/92 Киев-Пас – Львов
  • 22:38 46/45 Лозовая – Ужгород
  • 23:05 174/173 Винница – Запорожье-1
  • 23:59 139/140 Киев-Пасс — Каменец-Подольский

Рейсы по станции Одесса 26 апреля 2022 

  • 15:00 26/25 Одесса-Главная – Рахов
  • 18:13 78/77 Винница – Ковель
  • 18:22 35/36 Одесса-Главная – Пшемысль
  • 18:22 38/37 Одесса-Главная – Ужгород
  • 20:49 136/135 Одесса-Главная – Черновцы
  • 21:31 12/11 Одесса-Главная – Львов
  • 21:56 54/53 Одесса-Главная – Днепр
  • 21:56 564/563 Одесса-Главная – Кривой Рог
  • 22:03 105/106 Одесса-Главная – Киев-Пасс
  • 22:25 8/7 Кропивницкий – Харьков-Пасс
  • 22:32 238/237 Одесса-Главная – Ужгород
  • 23:28 117/118 Одесса-Главная – Измаил

Рейсы по станции Харьков на 26 апреля 2022

  • 08:30 753 Харьков-Пас – Львов
  • 11:30 229/230 Харьков-Пасс – Ужгород
  • 13:55 46/45 Лозовая – Ужгород
  • 14:58 15/16 Харьков-Пасс – Ивано-Франковск
  • 16:13 111/112 Харьков-Пас – Львов
  • 19:27 795/796 Харьков-Пас – Днепр
  • 20:15 21/22 Харьков-Пасс – Трускавец
  • 21:16 164/163 Харьков-Пасс – Киев-Пасс
  • 21:43 8/7 Кропивницкий – Одесса-Главная

Рейсы по станции Днепр на 26 апреля 2022

  • 05:00 38/37 Киев-Пасс – Запорожье-1
  • 05:28 85/86 Винница – Хмельницкий
  • 06:23 796/795 Днепр — Лозовая
  • 09:02 174/173 Винница – Запорожье-1
  • 09:27 5/6 Ивано-Франковск – Запорожье-1
  • 14:26 41/42 Днепр – Им. Т.Шевченко
  • 16:39 4/3 Запорожье-1 – Львов
  • 17:00 797 Днепр – Львов
  • 17:30 232/231 Днепр – Львов
  • 20:24 174/173 Днепр – Запорожье-1
  • 21:26 86/85 Запорожье-1 – Тернополь
  • 21:36 88/87 Им. Шевченко — Ковель
  • 21:57 92/91 Знаменка — Пятихатки
  • 23:26 38/37 Запорожье-1 – Киев-Пасс

Рейсы по станции Винница на 26 апреля 2022

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  • 00:28 105/106 Киев-Пасс – Одесса-Главная
  • 00:58 78/77 Винница – Ковель
  • 03:10 41/42 Днепр – Им. Т.Шевченко
  • 03:42 57/59 Ворохта – Киев-Пасс
  • 03:42 60/58 Чоп — Казатин
  • 03:54 105/106 Одесса-Главная – Киев-Пасс
  • 04:31 81/82 Ужгород – Киев-Пасс
  • 04:42 50/49 Трускавец – Киев-Пасс
  • 05:11 111/112 Харьков-Пас – Львов
  • 06:03 56/55 Рахов – Киев-Пасс
  • 06:47 769/770 Каменец-Подольский – Киев-Пас
  • 06:54 21/22 Харьков-Пасс – Трускавец
  • 07:53 715/716 Пшемысль – Киев-Пасс
  • 09:39 86/85 Запорожье-1 – Тернополь
  • 10:09 174/173 Днепр – Запорожье-1
  • 11:25 715/716 Киев-Пас – Пшемысль
  • 17:20 769/770 Киев-Пасс — Каменец-Подольский
  • 17:43 85/86 Винница – Хмельницкий
  • 18:07 55/56 Киев-Пасс – Рахов
  • 18:59 174/173 Винница – Запорожье-1
  • 19:05 42/41 Львов – Днепр
  • 21:56 81/82 Киев-Пас – Ужгород
  • 23:17 49/50 Киев-Пасс – Трускавец
  • 23:26 57/59 Киев-Пасс – Ворохта
  • 23:26 60/58 Киев-Пасс – Чоп

Рейсы по станции Запорожье на 26 апреля 2022

  • 11:30 219/220 Запорожье-1 – Львов
  • 12:20 120/119 Запорожье-1 – Львов
  • 14:45 4/3 Запорожье-1 – Львов
  • 17:45 174/173 Днепр – Запорожье-1
  • 19:17 86/85 Запорожье-1 – Тернополь
  • 19:27 88/87 Им. Шевченко — Ковель
  • 21:38 38/37 Запорожье-1 – Киев-Пасс

Рейсы по станции Полтава на 26 апреля 2022

  • 00:02 8/7 Кропивницкий – Одесса-Главная
  • 07:47 8/7 Кропивницкий – Харьков-Пасс
  • 10:41 17/18 Львов – Харьков-Пасс
  • 17:41 15/16 Харьков-Пасс – Ивано-Франковск

Дополнительные эвакуационные рейсы на 26 апреля 2022

  • 11:30 – 219/220 Запорожье-1 – Львов
  • 14:30 – 220/219 Львов – Запорожье-1
  • 16:30 – 234/233 Покровск – Чоп
  • 23:30 — 234/233 Чоп — Днепр
  • 4:00 – 229/230 Ужгород – Харьков-Пас.
  • 11:30 – 229/230 Харьков-Пас. — Ужгород
  • 22:32 — 238/237 Одесса-Главная — Ужгород

Все изменения в расписании эвакуационных поездов Укрзализныця оперативно публикует в своем Telegram-канале.

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Фото: Укрзализныця

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