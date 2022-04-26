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Факты / Украина / Общество

Снимал военные объекты: в Винницкой области задержали 18-летнего жителя Славянска

Марта Бондаренко редактор ленты
Снимал военные объекты: в Винницкой области задержали 18-летнего жителя Славянска

В Винницкой области правоохранители задержали 18-летнего парня, который снимал на видео военные объекты Винницкой области.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Инцидент произошел 23 апреля. Полицейские быстро установили личность молодого человека — им оказался житель Славянска, недавно переехавший в Винницу.

В телефоне молодого человека обнаружили фото и видео с территорий стратегически важных военных объектов. Эти материалы он посылал за пределы Украины.

На вопрос правоохранителей, зачем фотографировал и снимал на видео военные объекты, задержанный ответил, что его об этом попросил друг.

– Одногруппник попросил. Он спросил меня, где я живу, и я показал, – сказал мужчина.

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Задержанного передали соответствующим спецслужбам.

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Источник: Нацполиция

Фото: Pixabay

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