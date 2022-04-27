Украина и Румыния разрабатывают совместный меморандум о сотрудничестве в сфере обеспечения социальной защитой детей, пострадавших в результате войны.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время совместной пресс-конференции с главой правительства Румынии Николае Чуке.

Украинский премьер сообщил, что Киев высоко ценит оказание помощи украинцам, вынужденным покинуть свои дома в связи с агрессией Российской Федерации.

— Спасибо всему румынскому народу за хорошее отношение к украинским переселенцам. Надеюсь, нам вместе удастся как можно быстрее создать такие условия, что наши люди смогут вернуться домой в Украину. Отдельную благодарность хочу выразить за помощь Румынии, предоставленную украинским детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки, — сообщил он.

Глава Кабмина добавил, что Украина и Румыния совместно разрабатывают проект Меморандума по соцзащите детей, пострадавших от войны.

— Сейчас мы совместно работаем над проектом Меморандума о сотрудничестве в сфере обеспечения социальной защиты детей, пострадавших в результате военных действий и вооруженных конфликтов. Этот меморандум предусматривает механизмы и инструменты поддержки таких детей, а также обеспечение их возвращения в Украину после завершения активных боевых действий, – сообщил глава правительства Украины.

Он добавил, что экономическая безопасность Украины оказывает непосредственное влияние на способность продолжать борьбу против агрессии России.

– В этом контексте, совместно с моим коллегой мы обсудили возможности расширения уже созданных экспортных коридоров по территории Румынии, а также использование дополнительных возможностей румынских морских портов, – сообщил Денис Шмыгаль.

Он добавил, что все партнеры Украины продолжают обсуждать возобновление нашего государства.

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– Уже сейчас освобожденные населенные пункты нуждаются в восстановлении электрических и энергетических коммуникаций, а также водоснабжении. Значительные усилия необходимо будет приложить для непосредственного восстановления жилищного фонда и объектов социальной инфраструктуры, – сказал Денис Шмыгаль.

Он также заявил, что украинская сторона рассчитывает на активное участие Румынии в этих процессах.

— Уверен в том, что мы и дальше будем получать поддержку правительства Румынии и всего румынского народа. Также уверен в том, что будем мирно жить в объединенной единой европейской семье, частью которой будет и Украина, — резюмировал премьер Украины.

Ранее украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщала, что в подмосковную Апрелевку доставили 27 детей-сирот из самопровозглашенной “ДНР”. Их якобы передали под временную опеку в десять местных семей.

Источник: Кабмин