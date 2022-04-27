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Факты / Украина / Общество

Требуется глобальный контроль над атомными объектами и ядерными технологиями РФ — Зеленский

Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Требуется глобальный контроль над атомными объектами и ядерными технологиями РФ — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский свое обращение 26 апреля начал с упоминания о Чернобыльской трагедии. Он отметил, что в настоящее время атомная энергетика Украины столкнулась с новой угрозой – российскими войсками.

Он вспомнил, как оккупанты обстреливали из танков Запорожскую АЭС.

— После всего, что российские военные сделали в Чернобыльской зоне и на Запорожской АЭС, никто в мире не может чувствовать себя безопасно, зная, какое количество атомных объектов, ядерного оружия и соответствующих технологий есть у российского государства. Если в России забыли, что такое Чернобыль, то это значит, что требуется глобальный контроль над российскими атомными объектами и ядерными технологиями, – заявил Зеленский.

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