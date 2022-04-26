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Факты / Украина / Общество

Скорость и боекомплект из 16 Starstreak: характеристики и преимущества Stormer HVM

Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Скорость и боекомплект из 16 Starstreak: характеристики и преимущества Stormer HVM

Великобритания в небольшом количестве поставит Украине бронетехнику, оснащенную пусковыми установками для зенитных ракет – Stormer.

Характеристика Stormer HVM и ее особенности

По сути, установка Stormer HVM — это гибрид танка и противовоздушных систем. Конструкторы поставили зенитно-ракетный комплекс на мобильную платформу. Stormer HVM имеет ближний радиус действия, может прикрывать наземные войска, в частности защищая их с воздуха. В целом, главной задачей установки является именно уничтожение вертолетов и реактивной авиации.

На базе каждой установки Stormer HVM имеются скоростные управляемые ракеты Starstreak. Кроме того, после пуска и разгона ракета, так сказать, разделяется на три элемента, каждый из которых наводится на отдельную цель. Ракеты же наводятся лазерным лучом.

Кстати, если сейчас речь идет о целых системах на гусеничном шасси, то ранее Британия уже передавала ПЗРК Starstreak, хорошо себя показавших в боях. Для совсем далеких от военного дела: ПЗРК Starstreak – это переносной зенитный ракетный комплекс, то есть боец его цепляет на себя и идет искать российский вертолет, который стоит сбить. А вот теперь Украина может получить целые системы, заряженные ракетами Starstreak.

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Среди преимуществ Stormer HVM — маневренность и скорость. Машина может разгоняться до 80 км/ч. Она позволит еще более эффективно применять против оккупантов тактику hit-and-run (ударь и беги).

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Технические характеристики

  • Экипаж: три человека
  • Вооружение: восемь пусковых контейнеров ракет Starstreak HVM
  • Боекомплект – 16 ракет
  • Длина: 5,27 м
  • Ширина: 2,4 м
  • Высота: 2,27 м
  • Максимальная скорость: 80 км/ч
  • Дальность: 650 км

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