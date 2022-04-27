Дополнительные эвакуационные поезда — расписание рейсы на 27 апреля 2022

Укрзалізниця опубликовала график дополнительных эвакуационных поездов на среду, 27 апреля 2022 года. За всеми изменениями в расписании следите на сайте https://uz-vezemo.com/.
Расписание поездов
- 11:30 – 219/220 Запорожье-1 – Львов
- 14:30 – 220/219 Львов – Запорожье-1
- 16:30 – 234/233 Покровск – Чоп
- 23:30 — 234/233 Чоп — Днепр
- 06:00 – 209/210 Ивано-Франковск – Харьков-Пас.
- 11:30 – 209/210 Харьков-Пас. — Ивано-Франковск
Все изменения в расписании эвакуационных поездов Укрзализныця оперативно публикует в своем Telegram-канале.
Для украинцев, которые эвакуировались или хотят выехать из городов, где идут активные боевые действия, Факты ICTV собрали всю необходимую информацию в спецтеме Помощь.
Здесь вы найдете информацию о том, как выехать за границу, где получить гуманитарную помощь, как помочь беженцам и ВСУ.
Фото: Укрзализныця
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