Виталий Кличко призвал киевлян не спешить возвращаться в Киев, поскольку столицу нельзя назвать безопасным городом.

Об этом мэр Киева заявил в эфире телемарафона.

По словам Кличко, в столице — множество блокпостов, еще не полностью возобновилась работа общественного транспорта и бизнеса.

— Ни для кого не секрет, что Киев был и остается главной целью агрессора. Я рекомендую тем, кто хочет вернуться в столицу, не спешить это делать, — подчеркнул Кличко.

Кличко также обратился к людям, которые уже вернулись, отметив, что в столице только что закончилось разминирование зеленых зон, которые находятся на границах Киева. Посещение этих зон — запрещено!

— Гулять там опасно, потому что взрывоопасные предметы остались, там было минирование. К сожалению, бывают случаи, когда люди погибают. Просьба, все зеленые зоны и парки, которые находятся возле Пущи-Водицы и ближе к Вышгороду, ни в коем случае не посещать, — настаивает Кличко.

Кличко добавил, что в список запрещенных зон входит и территория Лесного массива в Киеве.

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