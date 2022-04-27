Украинские военные поразили позиции врага на острове Змеиный. Уничтожен зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Стрела-10 (по классификации МО США и НАТО SA-13 Gopher (рус. Суслик).
Зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) предназначен для контроля воздушного пространства с помощью оптико-электронной системы и уничтожения воздушных целей на малых высотах. Принят на вооружение вооруженными силами СССР в 1976 году.
В состав зенитно-ракетного комплекса войсковой ПВО входит:
Боевая машина 9А35
Боевая машина создана на базе МТ-ЛБ. Обладает низким удельным давлением на грунт, что позволяет ей двигаться по дорогам с низкой несущей способностью, по болотам, снежной целине, песчаной местности. Кроме того, машина может плавать.
Машина обладает хорошей маневренностью и обеспечивает высокую плавность хода, благодаря этому увеличивается точность стрельбы.
Помимо четырех зенитных управляемых ракет (ЗУР), размещенных на пусковой установке, боевая машина позволяет перевозить дополнительно четыре ракеты в корпусе.
Вооружение
В качестве основного вооружения используется твердотопливная зенитная управляемая ракета 9М37, которая выполнена по схеме “утка”.
- Масса — 42, 5 кг
- Диаметр — 120 мм
- Длина — 2190 мм
- Дальность пуска: в передней полусфере — 5 км
- Скорость полета — 415 м/с
- Боевая часть — 3 кг
- Наведение инфракрасное, фото контрастное
- Модификации: М37, 9М37М, 9М37МД
На 9М37 установлена более эффективная боевая часть стержневого типа, снабженная неконтактным и контактным взрывателем. В случае промаха ракета самоуничтожалась.
Для нахождения цели и автоматического расчета углов в комплексе 9К35 используется аппаратура оценки зоны, представляющая радиодальномер миллиметрового диапазона и счетно-решающее устройство.
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