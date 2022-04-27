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Факты / Украина / Общество

На острове Змеиный ВСУ уничтожили ЗРК Стрела-10, который мог даже плавать, но взлетел на воздух

Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
стрела 10 зрк

Украинские военные поразили позиции врага на острове Змеиный. Уничтожен зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Стрела-10 (по классификации МО США и НАТО SA-13 Gopher (рус. Суслик).

Зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) предназначен для контроля воздушного пространства с помощью оптико-электронной системы и уничтожения воздушных целей на малых высотах. Принят на вооружение вооруженными силами СССР в 1976 году.

В состав зенитно-ракетного комплекса войсковой ПВО входит:

Боевая машина 9А35 

Боевая машина создана на базе МТ-ЛБ. Обладает низким удельным давлением на грунт, что позволяет ей двигаться по дорогам с низкой несущей способностью, по болотам, снежной целине, песчаной местности. Кроме того, машина может плавать.

Машина обладает хорошей маневренностью и обеспечивает высокую плавность хода, благодаря этому увеличивается точность стрельбы.

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Помимо четырех зенитных управляемых ракет (ЗУР), размещенных на пусковой установке, боевая машина позволяет перевозить дополнительно четыре ракеты в корпусе.

Вооружение

В качестве основного вооружения используется твердотопливная зенитная управляемая ракета  9М37, которая выполнена по схеме “утка”.

  • Масса — 42, 5 кг
  • Диаметр — 120 мм
  • Длина — 2190 мм
  • Дальность пуска: в передней полусфере — 5 км
  • Скорость полета — 415 м/с
  • Боевая часть — 3 кг
  • Наведение инфракрасное, фото контрастное
  • Модификации:  М37, 9М37М, 9М37МД
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На 9М37 установлена более эффективная боевая часть стержневого типа, снабженная неконтактным и контактным взрывателем. В случае промаха ракета самоуничтожалась.

Для нахождения цели и автоматического расчета углов в комплексе 9К35 используется аппаратура оценки зоны, представляющая радиодальномер миллиметрового диапазона и счетно-решающее устройство.

Источник: Википедия

Фото:  Википедия

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