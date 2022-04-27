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Факты / Украина / Общество

РФ испытывает на украинцах запрещенное оружие, находящееся на стадии разработки — Маляр

Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
РФ испытывает на украинцах запрещенное оружие, находящееся на стадии разработки — Маляр

Российские оккупационные войска продолжают использовать против украинцев запрещенное оружие, которое находится только на стадии испытания. В Украине уже успели зафиксировать несколько случаев.

Об этом в эфире телемарафона рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр.

— Россияне испытывают на украинцах оружие, находящееся в стадии разработки. Или (разработка. — Ред.) уже завершена, но оружие еще не прошло проверок, – заявила Маляр.

Она добавила, что Украина фиксирует каждое преступление, чтобы потом добиваться должной международной реакции.

По ее словам, запас ракет в России сократился более чем вдвое. Чтобы его восстановить нужные годы. Не последнюю роль в этом играют международные санкции, ведь для ряда вооружений комплектующие РФ покупали за границей.

— За эти два месяца они фактически более чем вдвое сократили свой запас ракет, потому что все они были направлены сюда, — заявила Анна Маляр.

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