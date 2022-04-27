Штаб геев, Приднестровье и икона Петлюры: Лещенко о новых фейках пропаганды РФ

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, ранее возглавлявший ФСБ, дал интервью, в котором заявил, что мотив войны против Украины якобы “разгром неонацизма, который создал Запад на границе с РФ”.

— Это типичная модель поведения и пропаганды у официальных лиц РФ, придумавших себе угрозу, а затем с ней борющихся. Хотя, на самом деле, они просто хотят уничтожить украинскую государственность. Кстати, в том же интервью Патрушев говорит: Результатом нынешней политики Запада и подконтрольного ей киевского режима может стать только распад Украины на несколько частей, — отметил советник главы Офиса президента Сергей Лещенко.

Кстати, это очень напоминает Дон Кихота, сражавшийся с воздушными мельницами.

Иногда российская пропаганда демонстрирует откровенный бред, а люди с микрофонами, которые почему-то называют себя журналистами, даже не могут все нормально снять.

В частности, так в Мариуполе нашли “штаб геев и лесбиянок”. Просто россиянам сложно положить в голову такие понятия как равноправие, а также то, что абсолютно легально существуют правозащитные организации, помогающие уязвимым группам населения.

Однако это никак не указывает на то, что эти организации финансируются президентом США или Конгрессом, — отметил Лещенко.

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Также Сергей Лещенко рассказал об очередном фейке о Приднестровье. Мол, СБУ рассылает СМС с призывом к эвакуации, потому что ВСУ ударят по мирным жителям. Ранее об этом уже говорили в ГУР. Это делает специально, чтобы потом провести спецоперацию под ложным флагом, а в военных преступлениях можно было винить Украину.

— Обострение на этом направлении – это полностью ответственность российских агрессоров, – заявил Лещенко.