В Буче людей расстреливали по спискам, составленным местными — мэр города

В Буче Киевской области российские оккупанты убивали местных жителей по составленным спискам.

Об этом заявил мэр города Анатолий Федорук.

По его словам, главными целями оккупантов были активисты, участники АТО и чиновники. А вот составлять эти списки помогали местные коллаборанты.

— У них были списки – я видел эти списки. Не собственноручно они были написаны. Кто-то из местных надиктовал. Возможно, какие-то коллаборации были. То есть они заранее знали, к кому идут, на какой адрес, и что это за человек, – сказал Федорук.

В этих списках значилось много фамилий чиновников, политиков.

— Поскольку мы в пригороде столицы, то здесь большое количество чиновников проживало, политиков. Слава Богу удалось, из тех возможностей, которые были, уехать из Бучи, то они довольствовались теми, кто остался. В основном это были активисты, особенно участники АТО, — добавил Федорук.

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Ситуация в Буче

2 апреля Генштаб Украины объявил об окончательном освобождении всей Киевской области от российских оккупантов. Сразу после этого начали всплывать факт зверств россиян, в частности в Буче.

Весь мир потрясли фото из этого маленького города под Киевом. Тела убитых украинцев были по всюду: в подвалах, просто на улицах. Более того, была обнаружена братская могила, в которой россияне похоронили более 280 человек. Всего в городе убили, по официальным данным, 403 местных жителя.

Оккупанты насиловали детей и взрослых, поэтому военные все еще находят тела замученных людей. Группу женщин и девушек держали в подвале дома в течение 25 дней. Девять из них сейчас беременны.

В результате 64-й отдельной мотострелковой бригады Сухопутных войск РФ, который и устроил эти зверства в Буче бункерный лидер Владимир Путин отметил за “героизм и отвагу”. Этой шайке мародеров, насильников, педофилов и убийц присвоили наименование “гвардейская”.