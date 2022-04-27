В Раде хотят запретить членам антиукраинских партий идти в президенты

В Украине могут запретить бывшим регионалам, коммунистам и представителям ряда антиукраинских партий баллотироваться в президенты, народные депутаты, мэры, на должность сельского головы и депутаты местного совета.

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №7318.

Согласно законопроекту, претендовать на должность президента, народного депутата, депутата местного совета, городского, сельского и поселкового председателя не может претендовать лицо, являющееся учредителем или членом следующих политических партий:

Коммунистическая партия Украины;

Партия регионов;

Социал-демократическая партия Украины (объединенная);

Оппозиционная платформа – за жизнь;

Партия Шария;

Государство;

Левая оппозиция;

Прогрессивная социалистическая партия Украины;

Союз левых сил;

Социалистическая партия Украины;

Социалисты;

Оппозиционный блок;

Наши;

Блок Владимира Сальдо.

— С целью не допущения возвращения московской агентуры в рамках других политических структур, предлагаем ввести для них запрет занимать должности, по которым осуществляется очищение власти (люстрация) в течение десяти лет, — говорится в пояснительной записке.

Там также отмечается, что целью законопроекта является формирование законодательных предпосылок для очищения власти от учредителей и членов антиукраинских политических партий.

В Верховной Раде также предлагают лишить депутатских мандатов четырех человек, среди которых Вадим Рабинович и Виктор Медведчук. В документе говорится, что эти лица долгое время поддерживали идеологию “русского мира” и работали в пользу РФ.