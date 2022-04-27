В Раде хотят запретить членам антиукраинских партий идти в президенты

В Украине могут запретить бывшим регионалам, коммунистам и представителям ряда антиукраинских партий баллотироваться в президенты, народные депутаты, мэры, на должность сельского головы и депутаты местного совета.
В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №7318.
Согласно законопроекту, претендовать на должность президента, народного депутата, депутата местного совета, городского, сельского и поселкового председателя не может претендовать лицо, являющееся учредителем или членом следующих политических партий:
- Коммунистическая партия Украины;
- Партия регионов;
- Социал-демократическая партия Украины (объединенная);
- Оппозиционная платформа – за жизнь;
- Партия Шария;
- Государство;
- Левая оппозиция;
- Прогрессивная социалистическая партия Украины;
- Союз левых сил;
- Социалистическая партия Украины;
- Социалисты;
- Оппозиционный блок;
- Наши;
- Блок Владимира Сальдо.
— С целью не допущения возвращения московской агентуры в рамках других политических структур, предлагаем ввести для них запрет занимать должности, по которым осуществляется очищение власти (люстрация) в течение десяти лет, — говорится в пояснительной записке.
Там также отмечается, что целью законопроекта является формирование законодательных предпосылок для очищения власти от учредителей и членов антиукраинских политических партий.
В Верховной Раде также предлагают лишить депутатских мандатов четырех человек, среди которых Вадим Рабинович и Виктор Медведчук. В документе говорится, что эти лица долгое время поддерживали идеологию “русского мира” и работали в пользу РФ.