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Факты / Украина / Общество

В Раде хотят запретить членам антиукраинских партий идти в президенты

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
Верховна Рада

В Украине могут запретить бывшим регионалам, коммунистам и представителям ряда антиукраинских партий баллотироваться в президенты, народные депутаты, мэры, на должность сельского головы и депутаты местного совета.

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №7318.

Согласно законопроекту, претендовать на должность президента, народного депутата, депутата местного совета, городского, сельского и поселкового председателя не может претендовать лицо, являющееся учредителем или членом следующих политических партий:

  • Коммунистическая партия Украины;
  • Партия регионов;
  • Социал-демократическая партия Украины (объединенная);
  • Оппозиционная платформа – за жизнь;
  • Партия Шария;
  • Государство;
  • Левая оппозиция;
  • Прогрессивная социалистическая партия Украины;
  • Союз левых сил;
  • Социалистическая партия Украины;
  • Социалисты;
  • Оппозиционный блок;
  • Наши;
  • Блок Владимира Сальдо.

— С целью не допущения возвращения московской агентуры в рамках других политических структур, предлагаем ввести для них запрет занимать должности, по которым осуществляется очищение власти (люстрация) в течение десяти лет, — говорится в пояснительной записке.

Там также отмечается, что целью законопроекта является формирование законодательных предпосылок для очищения власти от учредителей и членов антиукраинских политических партий.

В Верховной Раде также предлагают лишить депутатских мандатов четырех человек, среди которых Вадим Рабинович и Виктор Медведчук. В документе говорится, что эти лица долгое время поддерживали идеологию “русского мира” и работали в пользу РФ.

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Фото: УНИАН

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