Враг обстрелял Луганщину, Донетчину и Харьков: как прошла ночь 27 апреля

Ночь 27 апреля прошла относительно спокойно в большинстве регионов Украины.

Спокойно было на Волыни, в Закарпатье, на Ровненщине, в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Черновицкой, Львовской, Одесской, Николаевской, Запорожской, Винницкой, Тернопольской, Киевской, Житомирской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях.

На Полтавщине воздушные тревоги звучали до утра, однако информация о взрывах в области не подтверждена.

На Днепропетровщине оккупанты обстреляли Зеленодольскую общину, граничащую с Херсонщиной.

В Зеленодольске попали в предприятие энергетической инфраструктуры. Один человек ранен.

Всего там было обстреляно несколько населенных пунктов — сам Зеленодольск, села Марьянское и Большая Костромка. По предварительной информации, в селах нет пострадавших.

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Ночью оккупанты обстреливали Харьков: в Киевском районе возникло несколько пожаров в многоэтажных жилых домах. По состоянию на 08.00 утра пострадавших не обнаружено.

В течение суток российские войска обстреливали Золочев, Дергачи, Чугуев. Сейчас ведутся бои на Изюмском направлении.

Почти вся территория Луганской области ночью страдала от обстрелов. Больше всего Рубежное и Лисичанск.

В Лисичанске враг обстрелял школу, в бомбоубежище которой находились 23 человека. Обошлось без жертв.

За сутки на Луганщине погибли трое мирных жителей.

Активные боевые действия продолжаются по всей линии Донетчины. За ночь оккупанты нанесли авиаудар по Авдеевке и обстреляли город реактивной артиллерией. Также враг обстрелял Светлодарскую ТО (район Зайцево) кассетными боеприпасами.

Марьинку, Красногоровку, Угледар и Лиман оккупанты постоянно обстреливали из артиллерии.

Ситуация в Мариуполе пока без изменений. Азовсталь держится несмотря на постоянные вражеские обстрелы.

Почти по всей территории Херсонщины раздавались взрывы и выстрелы. Также продолжаются боевые действия в пограничных с соседними областями населенных пунктах — Высокопольская, Великоалександровская, Нововоронцовская, Станиславская ТО.