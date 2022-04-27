Более 5 млн украинцев выехали за пределы страны в связи с вторжением российской армии. Большинство задержалось в соседних с Украиной странах, а некоторые поехали дальше.

Приняла украинцев и Великобритания. Въехать в эту страну стало проще, и получение защиты для украинцев организовано несколько иначе, чем в Европе. Тонкости получения разрешения въехать в Великобританию разъясняет юрист Роман Ткань.

В Великобритании существуют две программы, по которым можно законно находиться гражданам Украины.

Украинская семейная схема

Заявители могут присоединиться к членам семьи или продлить свое пребывание в Великобритании.

Чтобы стать участником этой программы, необходимо:

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Подать заявку на присоединение или сопровождение члена семьи, проживающего в Великобритании.

на присоединение или сопровождение члена семьи, проживающего в Великобритании. Быть украинцем или ближайшим членом семьи гражданина Украины, подающего заявку на программу.

или ближайшим членом семьи гражданина Украины, подающего заявку на программу. Членом семьи может быть супруг или гражданский партнер, холостой партнер (проживают вместе в отношениях не менее двух лет), ребенок до 18 лет, один из родителей (если ребенку менее 18 лет), жених/невеста.

супруг или гражданский партнер, холостой партнер (проживают вместе в отношениях не менее двух лет), ребенок до 18 лет, один из родителей (если ребенку менее 18 лет), жених/невеста. Проживать в Украине по состоянию на 1 января 2022 года или до этого (включая тех, кто сейчас покинул Украину).

Заявку могут подать лица, которые уже прибыли в Великобританию и отвечают приведенным выше требованиям. Гражданин Украины, имевший разрешение на пребывание в Великобритании до 18 марта 2022 года, сможет подать заявку на продление срока пребывания в стране с 3 мая 2022 года. Лицо, ранее имевшее разрешение на пребывание в Соединенном Королевстве, но срок его действия закончился 1 января 2022 года, также будет иметь право подать заявку.

Членом семьи, к которому прибывает переселенное лицо, может быть:

гражданин Великобритании;

лицо, имеющее бессрочный вид на жительство в Соединенном Королевстве;

лицо из ЕС, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии или Швейцарии, имеющее статус предыдущего проживания и начавшее жить в Великобритании до 1 января 2021 года;

лицо со статусом беженца или гуманитарной защитой в Великобритании.

Заявку на семейную визу нельзя подать, если член семьи временно находится в стране по рабочей или студенческой визе.

Местная спонсорская схема Дом для украинцев

Программа позволяет спонсорам, таким как общины, частные лица или местные органы власти, доставить тех, кто вынужден покинуть Украину, в Великобританию. Спонсоры могут проживать в любом регионе Соединенного Королевства (Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии) и иметь гражданство при условии, что они имеют временное разрешение на проживание в Соединенном Королевстве не менее шести месяцев.

Спонсором может быть знакомый или друг, проживающий в Великобритании. Если в стране нет знакомых, благотворительные организации, религиозные группы и общественные организации помогают в установлении контактов между людьми.

Условия участия в программе:

Лицо должно быть украинцем или ближайшим членом семьи гражданина Украины, проживавшего в Украине по состоянию на 1 января 2022 года или до этого (включая тех, кто сейчас покинул Украину).

Сейчас находится за пределами Великобритании.

Имеет спонсора из Великобритании, отвечающего требованиям программы.

Общие условия получения разрешения и въезда

Переселенцы, имеющие действительный загранпаспорт, подают заявку на разрешение въезда онлайн. Те лица, которые не имеют паспорта для поездок за границу, должны посетить визовый центр и предоставить свои биометрические данные.

Заявитель должен скачать копию страницы с фотографией своего действительного или просроченного загранпаспорта Украины. Если подается заявление с просроченным загранпаспортом, лицо должно загрузить копию страницы, на которой изображен официальный штамп о продлении действия паспорта, выданный правительством Украины.

Необходимо предоставить любые документы, подтверждающие отношения с членом семьи, проживающим в Великобритании.

Заявитель по спонсорской программе должен предоставить документы, подтверждающие личность спонсора, находящегося в Великобритании.

Такими документами могут быть:

копии паспорта;

копии водительского или национального удостоверения личности;

биометрический вид на жительство;

также следует предоставить документ, подтверждающий факт проживания в Украине по состоянию на 1 января 2022 года или непосредственно к этому (например, счет за оплату коммунальных услуг).

Подать заявку на обе программы можно бесплатно. Медицинский сбор за иммиграцию или биометрический сбор за регистрацию по указанным программам не уплачиваются.

После обработки заявки, лицо получает официальное письмо-разрешение от Управления виз и иммиграции Великобритании, подтверждающее право на путешествие в Соединенное Королевство. Письмо-разрешение позволяет переселенцу сесть на самолет или другой вид транспорта в страну.

По прибытии в страну необходимо показать письмо-разрешение сотрудникам пограничной службы, которые проставляют штамп в паспорте на шесть месяцев. 6-месячный штамп въезда является доказательством права на работу, обучение и получение льгот в Великобритании.

Переселенным лицам предоставляется право пребывать в Соединенном Королевстве шесть месяцев. В течение этих шести месяцев нужно предоставить свои биометрические данные, чтобы продлить свое пребывание до трех лет и получить биометрическое видоизменение (BRP) в качестве доказательства иммиграционного статуса.

Источник: AIN.UA