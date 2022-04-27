В Одессе простились с погибшими во время ракетного обстрела жилого дома

3-месячной Кирой, ее мамой Валерией Глодан и бабушкой Людмилой Яковлевной. Их похоронили сегодня днем ​​на Авангардском кладбище. Три поколения одной семьи трагически погибли 23 апреля.

Рашисиская ракета попала в 16-этажный жилищный компекс. Валерия с новорожденной дочкой и мамой скрывались от обстрелов в ванной комнате.

Церемония прошла в Спасо-Преображенском кафедральном соборе. Попрощаться с семьей пришли сотни одесситов, в том числе и подруги Валерии. Они рассказали, что девушка была наша коллегой, окончила факультет журналистики, была хорошим и светлым человеком и очень радовалась материнству.

Подруга погибшей Валерии Маргарита рассказывает, что они родом из Херсона, жили на одной улице и дружили с детства. Вместе ходили в школу и вдвоем приехали в Одессу поступать на факультет журналистики.

– Она была очень светлым добрым человеком. Очень искренней, и при этом очень пробивной и целеустремленной. Она только родила и была очень счастлива, – вспоминает подруга Дарья.

– Она поддерживала Украину даже в день своей смерти, утром она еще выставляла посты в инстаграм о помощи одесситам. Ей болело, как и нам всем и никто не знал, что утром она оказывала помощь другим, а уже вечером мы уже оказывали помощь ее мужу Юре, – говорит Маргарита, подруга погибшей.

Валерия Глодан была патриоткой своей страны, с первого дня помогала как волонтер, размещала у себя в инстаграмме полезную информацию. Собирала средства для армии и пострадавшим от российской агрессии, даже в день своей смерти, с утра она еще делала публикации о помощи другим, а уже ночью люди собирали помощь для ее мужа-вдовца.

Related video

Фото: Анастасия Кожушко