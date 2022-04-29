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Факты / Украина / Общество

Около 40 лет находится на вооружении США: характеристики и назначение РСЗО M270 MLRS

Юля Захарченко редактор ленты
Около 40 лет находится на вооружении США: характеристики и назначение РСЗО M270 MLRS

По словам официальных лиц, Украина должна получить новый “подарок” от Соединенных Штатов Америки для борьбы с полномасштабной российской агрессией. Речь идет о M270 MLRS – реактивной системе залпового огня на гусеничной базе БМП Брэдли производства компании Vought.

РСЗО предназначена для уничтожения закрытых огневых позиций во время любых погодных условий на расстоянии более 30 км, в частности, в зоне пребывания вражеских войск и техники, позиций артиллерии и средств противовоздушной обороны противника, грузовых автомобилей и бронетранспортеров.

Уже около 40 лет M270 MLRS находится на вооружении Вооруженных сил Америки. В Европе создали производство этих реактивных систем залпового огня, после чего они начали поступать в другие государства-члены НАТО. В состав M270 MLRS входят:

  • боевая машина;
  • реактивные снаряды;
  • аппаратура управления огнем;
  • транспортно-заряжающая машина;
  • система связи и управления.

В специальной бронированной кабине реактивной системы залпового огня можно разместить трех человек: командира установки, наводчика и водителя-механика.

M270 MLRS имеет средства навигации, топографической привязки и пульт управления – на его световом табло отображается вся необходимая информация. Фильтро-вентиляционная установка защищает от поражений в результате радиоактивного загрязнения местности или применения химического оружия.

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Фото: Getty Images

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