С начала полномасштабной войны в Украине “Укрзалізниця” ежедневно выполняет международные эвакуационные рейсы за границу, чтобы помочь украинцам добраться до безопасных мест.

Расписание международных рейсов обновляется каждый день.

28 апреля поезда в Польшу будут курсировать по следующему расписанию:

08:30 715/716 Киев-Пас — 11:25 Винница — 13:21 Хмельницкий — 15:00 Тернополь — Пшемысль (19:37)

19:13 67/68 Киев-Пас – 04:52 Ковель – Варшава (13:53)

Рейсы в Словакию

11:35 8861 Чоп — Кошице

16:50 961 Чоп — Кошице (18:13)

Рейсы в Венгрию

03:28 32519 Чоп — Захонь (02:46)

05:30 32539 Чоп — Захонь (04:48)

08:22 32529 Чоп — Захонь (07:40)

10:25 32517 Чоп — Захонь (09:43)

16:12 32513 Чоп — Захонь (15:30)

20:25 32523 Чоп — Захонь (19:43)

22:29 32511 Чоп — Захонь (21:43)

Рейсы в Австрию

Related video

14:07 749/750 Киев-Пас — 21:00 Львов — 03:28 Чоп — 08:40 Будапешт — Вена (11:21)

Все страны ЕС, граничащие с Украиной, пропускают через границу при наличии паспорта гражданина Украины или загранпаспорта гражданина Украины.

Все изменения в расписании эвакуационных поездов Укрзализныця оперативно публикует в своем Telegram-канале.