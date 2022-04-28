Апрель, 28 в 12:25

В связи с войной России против Украины в Польшу выехало почти 2,5 млн украинцев. Дружественная страна тепло встретила соседей, и делает все, чтобы украинцы чувствовали себя комфортно.

Сейм Польши принял специальный закон от 12 марта 2022 года О помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом на территории этой страны.

В связи с войной на территории Украины всем украинцам, въехавшим после 24 февраля 2022 года на территорию Польши, предоставляется статус временного легального пребывания.

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Вы имеете право находиться на территории Польши 18 месяцев, однако не можете покидать страну на срок более одного месяца. Если у вас заканчивается виза, то легально находиться на территории Польши можно до 31 декабря 2022 года.

Закон создан в целях упрощения пребывания в стране без получения статуса беженца.

Упрощено также получение номера PESEL.

Что такое PESEL

Это 11-значный цифровой символ, точно идентифицирующий физическое лицо.

Номер включает:

дату рождения,

налоговый номер,

обозначение пола,

контрольное число.

Номер PESEL позволит вам, например, воспользоваться услугами здравоохранения, социальной помощи или создать компанию в Польше.

Кто может получить PESEL

Каждый гражданин, который в период, начиная с 24 февраля 2022 года, прибыл в Польшу с территории Украины или через другие страны в связи с боевыми действиями в Украине и:

имеет гражданство Украины, или

является мужем/женой гражданина Украины, но не имеет гражданства Украины или Польши, или

имеет гражданство Украины и карту поляка, или

является членом ближайшей семьи лица, имеющего гражданство Украины и карту поляка.

Граждане Украины не могут претендовать на номер PESEL, если:

имеют разрешение на постоянное проживание,

имеют разрешение на временное проживание,

имеют разрешение на проживание долгосрочного резидента Европейского Союза,

имеют статус беженца,

имеют статус беженца, имеют дополнительную защиту,

не имеют разрешения на проживание из гуманитарных соображений,

имеют согласие на толерантное пребывание;

в Республике Польша подали заявления о международной защите или кто-либо подал такое заявление от их имени;

заявили о своем намерении подать заявления о международной защите в Республике Польша или тех, кого эти декларации касаются.

Что нужно, чтобы получить PESEL

Подать заявку на предоставление номера PESEL.

Данные, которые вы вводите в заявление:

имя и фамилию,

дату и место рождения,

страну рождения и гражданство,

дату въезда в Польшу,

украинский идентификационный номер ‒ если таковой имеете,

для получения доверенного профиля сообщите контактные данные: адрес электронной почты и номер телефона.

Если вы заполняете заявление от имени несовершеннолетнего (ребенка до 18 лет), предоставьте данные родителей и/или лица, фактически осуществляющего опеку над ребенком.

Цветную фотографию на фотобумаге размером 35 х 45 мм (ширина и высота) и – если вы на фото в темных очках либо в шляпе – соответствующую справку.

Доверенный профиль

Доверенный профиль – это цифровой инструмент, позволяющий решать официальные дела онлайн, не выходя из дома.

Зачем нужен доверенный профиль?

В интернете он выполняет ту же функцию, что и документ, удостоверяющий личность.

Он позволяет подписать электронный документ подписью, юридически эквивалентной собственноручной подписи (только для государственных служащих).

Если вы укажете в заявлении, что хотите подтвердить доверенный профиль:

На указанный в заявлении номер мобильного телефона будет отправлено SMS-сообщение с одноразовым кодом. Сообщите код служащему.

будет отправлено SMS-сообщение с одноразовым кодом. Сообщите код служащему. На адрес электронной почты, указанный в заявлении, будет отправлен одноразовый код, который вы можете, но не обязаны, сообщить служащему (если вы не можете получить этот код, служащий все равно подтвердит ваш доверенный профиль).

Вы получите распечатку подтверждения создания доверенного профиля.

Чиновник попросит вас подписать обязательство, что вы не будете делиться своим доверенным профилем с другим лицом (на втором экземпляре распечатки).

Когда ваш доверенный профиль будет готов, вы получите дополнительную информацию:

по адресу электронной почты, указанному в заявлении,

в следующем сообщении вы получите имя пользователя (логин) и подтверждение, что ваш доверенный профиль готов;

на номер мобильного телефона, указанный в заявлении, вы получите еще одно SMS-сообщение с одноразовым паролем для активации доверенного профиля (не нужно сразу активировать доверенный профиль).

Источник: gov.pl