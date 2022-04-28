Чувство юмора не потерял: Зеленский рассказал TIME, как изменился с начала вторжения РФ

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью журналу TIME признался, что лично изменился после полномасштабного вторжения России в Украину, а именно стал старше.

— Я постарел ментально и морально. В моральном смысле я совершенно тверд. Но я состарился от всей этой мудрости, которой никогда не хотел. Эта мудрость, связанная с количеством погибших и пытками, которые совершали российские солдаты. Такая мудрость… Честно говоря, я никогда не ставил своей целью получить такие знания, — рассказал президент.

В то же время он признался, что не потерял чувства юмора, ведь это средство выживания, чтобы не чувствовать себя подавленным.

— Конечно, нет (о чувстве юмора, — Ред.)! Это невозможно. Нельзя допустить этого. Это средство выживания. Иначе все вокруг испытывали бы депрессию. А ощущение депрессии – не самый лучший способ победить. Вы должны быть в победном настроении. Как бы тяжело ни было, это цель. Цель точно не проиграть. Поэтому вы не можете быть в настроении слабости или паники. Вы должны держать это вместе, и это единство должно быть во всем – в вашем настроении, методе, словах, – признался Зеленский.

Президент также рассказал, что для него самым тяжелым периодом суток после полномасштабного вторжения РФ стал период перед сном.

— Я до конца не понимаю, пора или нет. Имею ли я право. Нужно ли было что-нибудь еще сделать? Я смотрю на свой график. Бессмысленно на это смотреть. Это повестка дня. Я вижу, что сегодня все закончено. Но я смотрю на это несколько раз и чувствую что-то не так. Меня мучает совесть. Я позволил себе поспать. Но что теперь? Кое-что происходит прямо сейчас, — добавил он.

В интервью TIME также Зеленский назвал битву за восток Украины и Донбасс решающим моментом войны и рассказал, что для россиян Мариуполь и Азовсталь – прежде всего цель, чтобы сломать украинский символ сопротивления.