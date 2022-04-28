Технику прятали между домами: последствия месячной оккупации в селах Броварского района Киевщины

Апрель, 28 в 12:41

Села Бервица и Мокрец Броварского района Киевской области были под оккупацией месяц.

Россияне вошли в эти населенные пункты из Черниговщины и из-за взорванных ВСУ мостов остались отрезаны от пути на Киев.

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В Бервице в доме культуры оккупанты развернули штаб, а в подвале держали раненых, вокруг велось наблюдение. Практически в каждом дворе окопались и прятали между домами технику.

Грузовики с боеприпасами наша артиллерия уничтожила благодаря местным, они корректировали огонь. Людям рашисты не разрешали выходить на улицу, чтобы не видели позиции российских военных.

Населенные пункты были освобождены только в конце марта. Сейчас там обустраивают дополнительную переправу через реку и железнодорожный переезд, чтобы была возможность добираться в деревни напрямую. Эти населенные пункты уже разминировали, но близлежащие поля до сих пор опасны.