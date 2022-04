Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина будет защищать себя любым способом, в том числе ударами по составам и базам российских убийц.

По его словам, мир поддерживает и признает право Украины на подобные действия.

В частности, в Госдепе США считают, что Украина сама должна решать, атаковать или нет объекты на территории РФ. Такого же мнения придерживается и Великобритания.

Ukraine should decide whether to strike military facilities, @SecBlinken said. Russia has attacked and killing civilians. Ukraine will defend itself in any way, including strikes on the warehouses and bases of the killers . The world recognizes this right.

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 28, 2022