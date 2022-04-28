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Факты / Украина / Общество

Украина будет защищаться любым способом, в том числе ударами по базам и складам РФ — Подоляк

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
Михайло Подоляк

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина будет защищать себя любым способом, в том числе ударами по составам и базам российских убийц.

По его словам, мир поддерживает и признает право Украины на подобные действия.

В частности, в Госдепе США считают, что Украина сама должна решать, атаковать или нет объекты на территории РФ. Такого же мнения придерживается и Великобритания.

— Украина должна сама решать, наносить ли удары по российским военным объектам, — заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Россия напала на Украину и убивает мирных граждан. Украина будет защищать себя любым способом, в том числе ударами по составам и базам российских убийц. Мир это право признает, – написал Подоляк в Twitter.

Недавно на вопрос, должны ли США поддерживать наступательные операции Украины против РФ, госсекретарь Блинкен сказал, что Украина может сама избрать тактику, необходимую для отражения российского вторжения.

— Мое личное мнение состоит в том, что жизненно важно, чтобы они делали все необходимое для защиты от российской агрессии. И выбор тактики для этого – их решение, – сказал он.

Ранее Подоляк заявил, что Белгородская, Воронежская и Курская области России начинают активно изучать суть понятия “демилитаризация”, или же разоружение. Именно так он отреагировал на новость о взрывах в двух областях РФ ночью 27 апреля.

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Фото: Офис президента

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