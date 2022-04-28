Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина будет защищать себя любым способом, в том числе ударами по составам и базам российских убийц.

По его словам, мир поддерживает и признает право Украины на подобные действия.

В частности, в Госдепе США считают, что Украина сама должна решать, атаковать или нет объекты на территории РФ. Такого же мнения придерживается и Великобритания.

— Украина должна сама решать, наносить ли удары по российским военным объектам, — заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Россия напала на Украину и убивает мирных граждан. Украина будет защищать себя любым способом, в том числе ударами по составам и базам российских убийц. Мир это право признает, – написал Подоляк в Twitter.

Ukraine should decide whether to strike military facilities, @SecBlinken said. Russia has attacked and killing civilians. Ukraine will defend itself in any way, including strikes on the warehouses and bases of the killers . The world recognizes this right. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 28, 2022

Недавно на вопрос, должны ли США поддерживать наступательные операции Украины против РФ, госсекретарь Блинкен сказал, что Украина может сама избрать тактику, необходимую для отражения российского вторжения.

— Мое личное мнение состоит в том, что жизненно важно, чтобы они делали все необходимое для защиты от российской агрессии. И выбор тактики для этого – их решение, – сказал он.

Ранее Подоляк заявил, что Белгородская, Воронежская и Курская области России начинают активно изучать суть понятия “демилитаризация”, или же разоружение. Именно так он отреагировал на новость о взрывах в двух областях РФ ночью 27 апреля.