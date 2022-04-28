Украинцы, находящиеся сейчас на временно оккупированных территориях, смогут получить свою пенсию. Для этого будут открыты специальные счета в Ощадбанке.

Об этом рассказала в эфире общенационального телемарафона министр социальной политики Украины Марина Лазебная.

Она объяснила, что есть две категории людей:

1. Те, кто проживал на временно оккупированных территориях или территориях, где происходят активные боевые действия, и выехал оттуда. То есть речь идет о внутренне перемещенных лицах.

Министр уточнила, что для таких людей есть три способа получить пенсию:

• через Укрпочту;

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• через Ощадбанк без открытия счета;

• на банковский счет.

2. Люди, которые в условиях полномасштабной войны до сих пор проживают на временно оккупированных РФ территориях и не имеют возможности получить пенсии.

Речь идет, в частности, о пенсионерах, которые получали выплаты по месту жительства через Укрпочту и находятся:

• на временно оккупированных территориях;

• на временно окруженных войсками РФ территориях;

• на территориях, где происходят активные боевые действия.

На данный момент Укрпочта не имеет технической возможности доставлять пенсию на таких территориях Украины.

Поэтому для таких людей, по решению Кабинета министров, средства будут перечисляться на счета в Ощадбанке.

– Особенно страдают те пенсионеры, которые привыкли их получать с доставкой на дом: когда почтальон приносил пенсию домой. Именно для таких людей мы 26 апреля на заседании правительства приняли решение, предусматривающее, что… вся сумма пенсии будет зачисляться на счета, открытые в Ощадбанке, – отметила Лазебная.

Министр уточнила, что пенсия будет зачислена тогда, когда Укрпочта предоставит в Пенсионный фонд данные об отсутствии технической возможности производить выплаты и доставлять пенсии на определенной территории. После этого будут открыты счета в Ощадбанке, куда будет перечисляться и где будет накапливаться невыплаченная пенсия.

Счета будут открываться органами власти (Пенсионный фонд по представлению Укрпочты), пенсионерам для этого не нужно что-то делать. При первой возможности человек сможет забрать эти средства.

Лазебная также объяснила, как пенсионеры, находящиеся на оккупированных территориях, смогут получить пенсионные средства:

1. Средства со счетов пенсионер сможет по возможности безотлагательно получить в любом отделении Ощадбанка на безопасной территории Украины. Для этого необходимо иметь паспорт и справку с номером налогового кода, подписать договор банковского счета.

2. Если человек не желает получать пенсию со счета в Ощадбанке, вся сумма средств сохранится. Человек может поставить в известность Укрпочту, и при первой возможности она доставит пенсионеру средства по месту жительства.

3. Если человек переселился на безопасную территорию Украины, то после его обращения в Пенсионный фонд пенсия может выплачиваться Укрпочтой по новому месту пребывания, через Ощадбанк или через другой выбранный пенсионером банк.

4. В случае, если человек получает пенсию на банковскую карточку, то даже если он находится на оккупированной территории, средства на эту карточку засчитываются.

– Таким образом, мы людям гарантируем, что для них открыты счета. И как только появится первая возможность, мы обеспечиваем быстрый доступ к пенсионным выплатам людей, — подчеркнула Лазебная.

Как недавно сообщила Марина Лазебная, после индексации пенсий за март на 14% средний размер пенсий составит 4,4 тыс. грн.

Всего в Украине в настоящее время насчитывается 10,7 млн пенсионеров.