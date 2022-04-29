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Факты / Украина / Общество

Брал по $6 тыс. с человека: на Буковине разоблачена схема переправки мужчин за границу

Юля Захарченко редактор ленты
Патрульна поліція

На Буковине разоблачили схему по незаконной переправке мужчин за границу Украины. Житель Черновцов подделывал трудовые договоры с гражданами призывного возраста, благодаря чему они могли беспрепятственно выехать на территорию другого государства.

По данным Офиса генерального прокурора Украины, организатор схемы был ответственным за подбор, трудоустройство и оформление водителей на предприятие своего отца, при отсутствии которого мужчина создавал фальшивые документы.

Житель Черновцов предоставлял возможность мужчинам призывного возраста уехать из Украины без проблем. Свои услуги он оценил в $6 тыс. с одного человека.

С помощью такой схемы фигурант дел помог уехать за границу более 10 мужчинам – гражданам Украины призывного возраста. У предпринимателя, с которым заключены фиктивные трудовые договоры на осуществление транспортных перевозок за границу, изъято шесть автомобилей ориентировочной стоимостью около 3 млн грн.

Решается вопрос об аресте транспортных средств. Буковинцу сообщили о подозрении в подделке документов и незаконной переправке лиц через государственную границу (ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины).

Наибольшее наказание по этим статьям предусматривает ограничение свободы до пяти лет или тюремное заключение на срок до восьми лет. Досудебное расследование продолжается.

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Источник: Офис генпрокурора

Фото: УНИАН

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