С начала российского вторжения в Украину Укрзализныця ежедневно выполняет эвакуационные рейсы, чтобы помочь гражданам уехать из городов, попадающих под обстрелы агрессора.

29 апреля поезда по станции Киев будут курсировать по следующему расписанию:

02:50 21/22 Трускавец – Харьков-Пасс

03:18 2/1 Харьков-Пас – Ивано-Франковск

03:58 111/112 Тернополь – Львов

06:30 174/173 Днепр – Запорожье-1

07:20 786/785 Киев-Пасс – Шостка

08:00 722 Киев-Пасс – Харьков-Пасс

08:03 50/49 Трускавец – Киев-Пасс

08:30 715/716 Киев-Пасс – Пшемысль

12:11 749/750 Киев-Пас – Ивано-Франковск

12:17 885 Киев-Пас – Ровно

14:07 749/750 Киев-Пас – Вена

14:20 45/46 Ужгород – Лозовая

14:25 769/770 Киев-Пасс — Каменец-Подольский

14:41 779/780 Киев-Пасс – Сумы

15:02 55/56 Фастов – Львов

15:17 867 Киев-Пас – Гречаны

15:18 702 Киев-Пас – Чернигов

17:09 13/14 Киев-Пасс – Солотвино

17:42 790/789 Киев-Пасс – Кропивницкий

17:42 792/791 Киев-Пасс – Кременчуг

18:30 81/82 Киев-Пасс – Ужгород

19:06 44/43 Киев-Пасс – Ивано-Франковск

19:13 67/68 Варшава – Ковель

19:48 95/96 Киев-Пасс – Ворохта

20:05 29/30 Киев-Пасс – Ужгород

20:12 49/50 Киев-Пасс – Трускавец

20:21 57/59 Киев-Пас – Ворохта

20:21 60/58 Киев-Пасс – Чоп

21:07 38/37 Киев-Пасс – Запорожье-1

21:15 105/106 Киев-Пас – Одесса-Главная

21:22 97/98 Киев-Пас – Ковель

21:28 76/75 Киев-Пасс — Кривой Рог

21:54 164/163 Киев-Пасс – Харьков-Пасс

22:22 7/8 Коломыя — Черновцы

22:37 91/92 Киев-Пас – Львов

22:38 46/45 Лозовая – Ужгород

23:05 174/173 Винница – Запорожье-1

Рейсы по станции Одесса 29 апреля 2022

15:00 26/25 Одесса-Главная – Рахов

17:14 92/91 Одесса-Главная – Лозовая

18:22 35/36 Одесса-Главная – Пшемысль

18:22 38/37 Одесса-Главная – Ужгород

21:31 12/11 Одесса-Главная – Львов

22:03 105/106 Одесса-Главная – Киев-Пасс

22:25 8/7 Кропивницкий – Харьков-Пасс

23:28 117/118 Одесса-Главная – Измаил

Рейсы по станции Харьков на 29 апреля 2022

08:30 753 Харьков-Пас – Львов

13:55 46/45 Лозовая – Ужгород

14:58 17/18 Полтава Юж. – Им. Т. Шевченко

18:53 2/1 Харьков-Пас – Ивано-Франковск

19:27 795/796 Харьков-Пас – Днепр

21:16 164/163 Харьков-Пасс – Киев-Пасс

21:43 8/7 Кропивницкий – Одесса-Главная

Рейсы по станции Днепр на 29 апреля 2022

04:12 92/91 Одесса-Главная – Лозовая

05:00 38/37 Киев-Пасс – Запорожье-1

05:09 87/88 Ковель – Запорожье-1

05:28 85/86 Винница – Запорожье-1

06:23 796/795 Днепр — Лозовая

09:02 174/173 Винница – Запорожье-1

09:27 3/4 Львов – Запорожье-1

14:26 41/42 Днепр – Им. Т.Шевченко

16:39 6/5 Запорожье-1 – Ивано-Франковск

17:00 797 Днепр – Львов

17:30 232/231 Днепр – Львов

19:10 54/53 Днепр – Одесса-Главная

20:24 174/173 Днепр – Запорожье-1

21:26 86/85 Запорожье-1 – Львов

23:26 38/37 Запорожье-1 – Киев-Пасс

Рейсы по станции Винница на 29 апреля 2022

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00:10 111/112 Тернополь – Львов

00:28 105/106 Киев-Пасс – Одесса-Главная

03:10 41/42 Днепр – Им. Т.Шевченко

03:16 78/77 Ковель – Одесса-Главная

03:42 57/59 Ворохта – Киев-Пасс

03:42 60/58 Чоп — Казатин

03:54 105/106 Одесса-Главная – Киев-Пасс

04:31 81/82 Киев-Пасс — Казатин

04:42 50/49 Трускавец – Киев-Пасс

06:03 56/55 Ворохта – Киев-Пасс

06:47 769/770 Каменец-Подольский – Киев-Пас

07:53 715/716 Пшемысль – Киев-Пасс

09:39 86/85 Запорожье-1 – Львов

10:09 174/173 Днепр – Запорожье-1

11:27 715/716 Киев-Пасс – Пшемысль

17:20 769/770 Киев-Пасс – Каменец-Подольский

17:43 85/86 Винница – Запорожье-1

18:28 55/56 Фастов – Львов

18:59 174/173 Винница – Запорожье-1

19:05 42/41 Львов – Днепр

21:56 81/82 Киев-Пас – Ужгород

23:17 49/50 Киев-Пасс – Трускавец

23:26 57/59 Киев-Пас – Ворохта

23:26 60/58 Киев-Пасс – Чоп

23:53 21/22 Трускавец – Харьков-Пасс

Рейсы по станции Запорожье на 29 апреля 2022

11:30 219/220 Запорожье-1 – Львов

12:20 120/119 Запорожье-1 – Львов

14:45 6/5 Запорожье-1 – Ивано-Франковск

17:45 174/173 Днепр – Запорожье-1

19:17 86/85 Запорожье-1 – Львов

21:38 38/37 Запорожье-1 – Киев-Пасс

Рейсы по станции Полтава на 29 апреля 2022

00:02 8/7 Кропивницкий – Одесса-Главная

07:47 8/7 Кропивницкий – Харьков-Пасс

10:41 16/15 Львов – Харьков-Пасс

14:15 149/150 Знаменка – Львов

17:41 17/18 Полтава Юж. – Им. Т.Шевченко

Дополнительные эвакуационные рейсы на 29 апреля 2022

11:30 – 219/220 Запорожье-1 – Львов

14:30 – 220/219 Львов – Запорожье-1

16:30 – 234/233 Покровск – Чоп

23:30 — 234/233 Чоп — Днепр

06:00 – 209/210 Ивано-Франковск – Харьков-Пас.

Все изменения в расписании эвакуационных поездов Укрзализныця оперативно публикует в своем Telegram-канале.

Читайте Границу Молдовы и Польши можно пересекать по документам в Дії

Фото: Укрзализныця