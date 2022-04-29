Люди были готовы умирать в борьбе с российскими наемниками – мэр Чернигова

Чернигов пережил многое после начала полномасштабного вторжения России, но город уже возвращается к жизни. Военные, патриотический народ и волонтеры помогли выстоять области. Мэр Чернигова Владислав Атрошенко рассказал в интервью Фактам ICTV о том, как город пережил российскую осаду, и что там происходит сейчас. По его мнению, война когда-нибудь еще не может вернуться в Чернигов.

Как война изменила Чернигов

В Чернигове большое количество поврежденных многоэтажных жилых домов подлежит только сносу. Война унесла жизни мирных жителей города. Мэр предположил, что множество людей не вернутся в Чернигов – около 10% жителей.

– Мы посчитали – в Чернигове более 10 тыс. частных поврежденных и непригодных к проживанию квартир. Общая цифра погибших – более 700 человек. Личности некоторых людей мы не можем установить. То есть, тела есть, а идентифицировать их мы не можем. В радиусе 50 м от падения бомбы даже металл горел. Через секунду люди, оказавшиеся в эпицентре взрыва, просто испарялись. Значительное количество людей вообще не вернутся в город, я не знаю, сколько, думаю, 10%, — отметил мэр Чернигова.

Самые трудные времена в Чернигове

Владислав Атрошенко рассказал, что в самые трудные времена в Чернигове умирало по меньшей мере 100 человек в сутки. Специалисты просто физически не могли изготовить большое количество гробов для захоронения в такой короткий промежуток времени.

– Мы просто физически не могли делать такое количество гробов. Если обычно мы хоронили около 10 человек в сутки, то в самые трудные дни у нас было 100 человек. Происходило это очень суровым способом, мы делали это быстро — хоронили в траншее.

Люди были готовы умирать

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Каждый человек в Чернигове готовился к уличным боям и принимал для себя решение о готовности умереть за родной город, рассказал мэр. По его мнению, это было очень сильное психологическое испытание.