Пять суток, под обстрелами, с риском для жизни, житель оккупированного Мариуполя пешком добирался вместе со своим четвероногим другом по кличке Жужа до Запорожья.

Об этом на своей странице в Facebook рассказала волонтер Людмила Швайка.

…Это Жужа. Жужа из Мариуполя.

Она со своим хозяином шла пять суток из оккупированного города Мариуполь в Запорожье. Пять суток пешком. На свой страх и риск, потому что, отправляясь в путь, не знали вообще, какая ситуация в области и могут ли такое расстояние преодолеть ногами и лапками. Под обстрелами, во время непогоды и жары, несколько раз прощаясь с жизнью.

У нее стерты подушечки лапок, на которые больно смотреть, а ее хозяин не верит, что дошел. Что смог. Что доверился интуиции. Что выжили. Что в безопасности. Что тут люди, которые их приняли как родных.

Жужа накормлена маленькой порцией полезного корма (после голодовки), уже обработана от паразитов, с пролеченными лапками (с лекарствами и уехала), отнесена в вагон поезда на руках, потому что уже здесь, в безопасности, не могла сделать и шагу от усталости. И уже уехала к родственникам, которые их очень ждут и которые не верили, что они выжили в тому аду. Живые. И это главное.

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Они оба – герои…

Напомним, что сегодня в Мариуполе людям грозит смертельная опасность не только из-за обстрелов, но и из-за антисанитарии, когда велики риски подхватить холеру, дизентерию или кишечную палочку.

Источник: Людмила Швайка